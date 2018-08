Detroit (USA) - Ve věku 76 let zemřela dnes americká zpěvačka Aretha Franklinová, informovala s odvoláním na rodinu agentura AP. Umělkyně označovaná za "královnu soulu" trpěla rakovinou slinivky a už před několika dny se objevily zprávy, že její stav je velmi vážný. Franklinová, kterou časopis Rolling Stone označil za nejlepší zpěvačku všech dob, zemřela dopoledne místního času ve svém domě v Detroitu.

"Nenacházíme slova, jimiž bychom vyjádřili bolest v našich srdcích. Ztratili jsme pevný základní kámen naší rodiny," uvedla rodina Franklinové v oznámení o úmrtí této matky čtyř dětí. Soustrast rodině vyjádřil například bývalý americký prezident Bill Clinton či exprezident Barack Obama s manželkou. Oběma těmto prezidentům zpívala Franklinová při jejich uvedení do úřadu hlavy státu.

"Pomáhala spojovat lidi, díky ní jsme cítili více naděje, více lidskosti. A někdy nám pomáhala prostě zapomenout na všechno ostatní a jen tančit... Možná odešla na lepší místo, ale její hudba tu s námi zůstává, aby nás všechny inspirovala," vyjádřil poctu Franklinové Obama s manželkou. Nynější prezident Donald Trump byl stručný. "Královna Soulu Aretha Franklinová je mrtvá. Byla to skvělá žena s nádherným darem hlasu od Boha. Bude nám chybět," napsal Trump na twitteru.

Mnozí další vyjádřili na sociálních sítích lítost nad úmrtím Franklinové. "Celému světu bude chybět, ale vždy se budeme všichni radovat z jejího pozoruhodného odkazu. Královna je mrtvá, ať žije královna," napsal na twitteru například zpěvák Elton John, který ji označil za jednu ze svých nejoblíbenějších klavíristek.

Lítost vyjádřil také hudebník Paul McCartney. "Poděkujme všichni za krásný život Arethy Franklinové, Královny našich duší, která nás všechny inspirovala mnoho let. Bude nám chybět, ale vzpomínka na její velikost jako hudebnice a skvělé lidské bytosti s námi bude žít na vždy. S láskou, Paul," napsal McCartney na twitteru.

Franklinová trpěla rakovinou slinivky několik let. Loni oznámila, že už bude vystupovat jen na vybraných akcích. Poslední koncert absolvovala loni v srpnu ve Filadelfii, o tři měsíce později ještě zpívala na akci nadace Eltona Johna pro boj s AIDS.

První album vyšlo Franklinové v roce 1956. Od té doby vydala čtyři desítky studiových alb a několik desek z živých koncertů. K těm nejvíce prodávaným patří I Never Loved a Man the Way I Love You (1967), Lady Soul (1968), Young, Gifted and Black (1972) či Amazing Grace (1972). Poslední studiovou desku nazvanou Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics dokončila v roce 2014 a nazpívala na ní coververze slavných zpěvaček.

Kromě 18 cen Grammy dostala Franklinová také ocenění Grammy za celoživotní dílo (v roce 1994). V roce 1987 se stala první ženou, která byla uvedena do rokenrolové síně slávy.

Franklinová v Česku ovlivnila především Rottrovou a Kubišovou

Franklinová ovlivnila na tuzemské scéně zejména Marii Rottrovou a Martu Kubišovou. První žena, která byla v roce 1987 uvedena do rokenrolové síně slávy, tuzemské zpěvačky ovlivnila svým repertoárem, které od ní částečně převzaly, i způsobem zpěvu. ČTK to řekl hudební publicita Jiří Černý.

"Tenkrát v šedesátých letech a na začátku sedmdesátých let patřilo k dobrému tónu něco zpívat z repertoáru Arethy Franklinové," uvedl Černý.

Rottrová se o smrti zpěvačky, kterou proslavily se hity jako Respect, Think či (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, dozvěděla na dovolené. "Vím o tom, napsal mi to syn. Byla jsme její velký fanoušek a zpívala jsem kdysi dávno hodně jejích písniček. Dnes mám ještě jednu její skladbu v repertoáru, kterou zpívám jako duet s Petrem Němcem," řekla ČTK Rottrová.

Osobní vzpomínku má na Franklinovou zpěvačka Kubišová, která se v 60. letech zúčastnila natáčení koncertu Franklinové v pařížské Olympii. "Takže tleskám na její živé nahrávce," uvedla Kubišová, která zpěvem Franklinové byla podle svých slov "absolutně unešená". "Hned jsem si z té desky vybrala píseň Prove It, kterou jsem zpívala z českým textem Proudy," sdělila Kubišová.

Na královnu soulu zavzpomínala i Helena Vondráčková, která nazpívala hit Franklinové I Say a Little Prayer s českým textem od Zdeňka Borovce pod názvem Proč mě nikdo nemá rád. "Velmi mne smrt této skvělé soulové zpěvačky zasáhla. Měla jsem možnost vidět v 60. letech její koncert v pařížské Olympii a dodnes na něj nezapomenu. A pokaždé si na Arethu vzpomenu, když zpívám její hit s českým názvem Proč mě nikdo nemá rád. Je mi líto, že odešla," sdělila zpěvačka ČTK prostřednictvím svého PR manažera Luboše Procházky.