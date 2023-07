Ve věku 76 let zemřela britská herečka a zpěvačka Jane Birkinová

Londýn/Paříž - Ve věku 76 let zemřela britská herečka, režisérka a zpěvačka Jane Birkinová, která se proslavila zejména na francouzské kulturní scéně. Jak informoval deník Le Parisien, Birkinová dnes byla nalezena bez známek života ve svém pařížském bytě.

Birkinová má na svém kontě padesátku filmů a 20 alb včetně živých nahrávek. Jako femme fatale a sexsymbol 70. let vešla do povědomí i soužitím s velkou osobností Francie - šansoniérem a bouřlivákem Sergem Gainsbourgem.

Herečka a zpěvačka měla v posledních letech problémy se srdcem, v roce 2021 utrpěla lehkou mrtvici, uvedla agentura Reuters. V nedávné době kvůli zdravotním problémům zrušila koncerty. "Vždycky jsem byla velký optimista a uvědomila jsem si, že ještě potřebuju trochu času, abych byla schopna být opět na pódiu a s vámi," napsala ve svém květnovém prohlášení.

Kariéru Birkinová zahájila v roce 1966 jako jedna z modelek ve slavném snímku Zvětšenina režiséra Michelangela Antonioniho. O dva roky později Birkinová přesídlila do Francie, kde se při natáčení filmu Slogan seznámila se svým pozdějším manželem, zpěvákem, skladatelem, textařem a hercem Gainsbourgem. V roce 1969 dvojice vydala svůj nejslavnější a kvůli otevřenému sexuálnímu podtextu i velmi kontroverzně přijatý hit Je t’aime, moi non plus.

V roce 1984 byla po Birkinové pojmenována kabelka francouzské společnosti Hermès (takzvaná Birkin bag), která se prodává v několika různých provedeních. Velmi žádaný módní doplněk stojí tisíce dolarů a zájemkyně o "birkinku" na ni v pořadníku čekají i roky.

Jejím prvním manželem byl britský skladatel John Barry, za kterého byla provdaná v letech 1965 až 1968. Právě po rozpadu jejich manželství se přestěhovala do Francie. Vedle herecké a pěvecké kariéry byla ve Francii oblíbená i díky své vřelé povaze a odhodlání bojovat za práva žen a lidí z komunity LGBT+. Francouzi si ji oblíbili i díky jejímu roztomilému britskému přízvuku, když mluvila francouzsky.

"Její odchod je tak smutný. Byla úžasná," uvedla v rozhovoru na stanici BFM TV bývalá francouzská ministryně kultury Roselyne Bachelotová.

S Gainsbourgem, potomkem ruské židovské rodiny, tvořila Birkinová slavný pár své doby. Žili spolu 12 let. Jejich dcera Charlotte jde zcela ve stopách rodičů. Proslavila se zejména účinkováním ve filmech Larse von Triera - Antikrist (za svůj výkon získala Zlatou palmu na festivalu v Cannes), Melancholia či Nymfomanka. Vydala také několik desek.