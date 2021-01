Ve věku 67 let zemřela významná jazzová zpěvačka Mirka Křivánková

Praha - V sobotu 30. ledna zemřela po dlouhodobé nemoci ve věku 67 let jazzová zpěvačka Mirka Křivánková. V posledních letech byla upoutána k invalidnímu vozíku a bojovala s recidivou rakoviny. ČTK o tom informoval hudební publicista Jan Rejžek s odkazem na facebook jejího prvního manžela Jana Rajnocha.

"Dnes (v sobotu) v ranních hodinách opustila tento svět moje první žena a máma syna Jakuba. Ti, kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku. Odpočívej v pokoji v jazzovém nebi," napsal Rajnoch.

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu Křivánková již několik let nevystupovala. "Byla to zbytečně zapomenutá umělkyně, která rozhodně patří mezi naše nejlepší zpěvačky 70. a 80. let, která spolupracovala se špičkami naší jazzové scény," uvedl Rejžek.

Křivánková začínala se zpíváním v 60. letech v brněnském Lýskově dětském sboru. Poté studovala klavírní hru a od roku 1968 interpretovala folkové písně, které sama na své texty komponovala. Spolupracovala například s multiinstrumentalistou Jiřím Stivínem, klavíristou Emilem Viklickým, jazzmankou Janou Koubkovou a skupinami C.H.A.S.A, Framus Five Michala Prokopa, Psí vojáci nebo s Orchestrem Gustava Broma. Zpívala také ve filmech Evo, vdej se, Hřiště a Pomerančový kluk, účinkovala ve Státním divadle v Brně.

Důležitou etapu v jejím životě představovala spolupráce s jazzovým skladatelem, dirigentem a pianistou Milanem Svobodou a s multiinstrumentalistou Zdeňkem Dvořákem. Po roce 1989 se možnosti Křivánkové rozšířily, už mohla koncertovat i na zahraničních scénách, zejména v Německu. Začátkem devadesátých let učila zpěv na pražské DAMU. Později kvůli těžkému úrazu a dalším zdravotním komplikacím přerušila aktivní kariéru.