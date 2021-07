Ve věku 66 let zemřel valašský zpěvák František Segrado

Ve věku 66 let zemřel 24. července 2021 zpěvák, herec a výtvarník František Segrado (na archivním snímkiu z 19. srpna 2016). Hudebník byl znám účastí na projektech Petra Hapky a Michala Horáčka.

Vsetín - Ve věku 66 let zemřel v sobotu zpěvák, herec a výtvarník František Segrado. ČTK to dnes řekla režisérka a scenáristka Marta Santovjáková Gerlíková, která s hudebníkem natočila celovečerní rodinný film z Valašska Děda. Segrado byl označován za renesančního člověka, jako textař a zpěvák čtyři desítky let účinkoval v nejrůznějších hudebních skupinách, znám byl také svou účastí v projektech Petra Hapky a Michala Horáčka. Své první sólové album dokončil v téměř 60 letech.

Valašský zpěvák Segrado čtyři desítky let vystupoval s nejrůznějšími kapelami od folkových po rockové. Zúčastnil se nahrávání mnoha desek, ale s vlastním profilovým albem přišel až v říjnu 2014, jen několik měsíců před svými šedesátými narozeninami připadajícími na 8. ledna 2015. Hudbu napsali jeho přátelé včetně Hapky, autorem textů je Horáček. Právě Horáček Segrada objevil pro širší veřejnost, když ho mimo jiné přizval ke spolupráci na muzikálu Kudykam či albu villonských balad Český kalendář.

Segrado vystupoval například jako Pozorovatel v Horáčkově projektu Kudykam. Ještě předtím zpíval v roce 2002 na CD Tak to chodí, které Horáček vytvořil se skladatelem Jardou Svobodou ze skupiny Traband. Pak přišla nabídka na písničky Hlava kance a Strážce plamene na stejnojmenném albu. Následoval klipový Strážce plamene - v obrazech, Kudykam a koncertní verze projektu Ohrožený druh. Vystupoval i s kapelou Veselá bída.

V roce 2016 se představil divákům i na plátnech kin v celovečerním rodinném filmu z Valašska Děda, pod kterým je Marta Santovjáková Gerlíková podepsána jako autorka námětu a scénáře a vedoucí produkce. Film vypráví o rázovitému valašskému dědovi, ke kterému přijíždějí na prázdniny na chalupu do Prlova vnuci z Prahy v podání Anny Čtvrtníčkové a Jáchyma Dimova. Snímek zároveň přibližuje historii, zvyklosti, řemesla, nářečí, přírodu a události na Valašsku. František Segrado se představil v hlavní roli dědy, ve filmu hraje také Petra Hřebíčková, David Suchařípa, Bolek Polívka, Kristýna Frejová a Petr Čtvrtníček.

František Segrado se narodil ve Vsetíně, žil v Jablůnce. Jeho pradědeček byl Ital.