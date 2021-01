Ve věku 65 zemřela bondgirl Robertsová z dílu Vyhlídka na vraždu

Los Angeles (USA) - Ve věku 65 let zemřela americká herečka Tanya Robertsová, která byla jednou z partnerek filmového Jamese Bonda. Po boku Rogera Moora si zahrála v dílu s názvem Vyhlídka na vraždu. Známá je také z televizního seriálu Zlatá sedmdesátá.

Příčina smrti není známá, hereččin dlouholetý přítel Mike Pingel oznámil, že to nebyl covid-19. "Jsem z toho zničený, byli jsme přátelé 20 let. Byla plná energie a prožili jsme spolu divoké časy. Byla opravdový anděl a bude mi hodně chybět," řekl Pingel.

Podle stanice CNN byla Robertsová přijata na losangeleskou kliniku 24. prosince, když ve svém kalifornském domě zkolabovala po procházce se psem. Zemřela v neděli.

Robertsové původní jméno je Victoria Leigh Blumová a než začala filmovat, věnovala se modelingu. Ve filmové branži strávila 30 let. Po natočení několika televizních seriálů přišla její nejslavnější role v bondovce Vyhlídka na vraždu z roku 1985. Ztvárnila v ní geoložku Stacey Suttonovou. Pro jejího partnera Rogera Moora to byla poslední příležitost zahrát si agenta 007. Do šedesátky mu tehdy chyběly dva roky.

Robertsová pak měla další úspěch v seriálu Zlatá sedmdesátá, avšak ve čtvrté sérii náhle ukončila natáčení, aby se mohla věnovat nemocnému manželovi. K seriálu se vrátila po manželově smrti. Na televizních obrazovkách se naposledy objevila roku 2005 v seriálu Barbershop.