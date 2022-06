Ve věku 60 let zemřela sólistka Opery ND Lenka Šmídová

Praha - Ve věku 60 let zemřela sólistka Opery Národního divadla Lenka Šmídová. ČTK to dnes řekl mluvčí ND Tomáš Staněk. Na první české scéně Šmídová nejprve hostovala od roku 1987, v roce 1990 se stala sólistkou Opery Národního divadla. Po rozdělení souborů Národního divadla a Státní opery Praha působila současně na obou scénách, představila se ve více než 70 inscenacích. Šmídová zemřela v Praze 27. května.

Narodila se 15. prosince 1961 v Praze. Do 30 let obsáhla zásadní role sopránového dramatického oboru. Díky velkým možnostem svého hlasu se postupně dostala k mezzosopránovým a altový rolím. V pozdních rolích rozvíjela svůj komediální herecký talent. Mnoho diváků si ji také pamatuje jako Káču v Dvořákově opeře Čert a Káča na prknech Národního divadla, Divadla J.K. Tyla v Plzni a dalších scén.

Na jevišti Národního divadla Lenka Šmídová naposledy vystoupila letos 17. dubna jako Lotinka v Dvořákově Jakobínu. "S jejím odchodem jsme ztratili jedinečnou a obětavou kolegyni, která mezi nás přinášela humor, neutuchající zájem o milované divadlo, jeho další směřování a pracovní podmínky umělců, které hájila s obdivuhodným nasazením," uvedlo divadlo na svém facebooku.

Šmídová se hojně věnovala také koncertní činnosti po celém světě. Ač sólistka Opery Národního divadla, nezdráhala se být svým kolegům oporou coby nápovědka nebo spolupracovat na inscenacích jako asistentka režie. Jako pedagožka se svým studentům věnovala do posledních chvil.

Kromě českých scén Lenka Šmídová rozvíjela v 90. letech, zejména na italských a francouzských jevištích také zahraniční kariéru. Vystupovala například ve veronské Areně a opakovaně v Opéra de Monte-Carlo.