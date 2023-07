Irská zpěvačka Sinéad O´Connorová během vystoupení na festivalu Colours of Ostrava, 12. července 2008.

Irská zpěvačka Sinéad O´Connorová během vystoupení na festivalu Colours of Ostrava, 12. července 2008. ČTK/ČTK

Dublin - Ve věku 56 let zemřela známá irská zpěvačka Sinéad O'Connorová, informoval list The Irish Times. Proslavil ji její emotivní hlas, krátký sestřih vlasů a hit Nothing Compares 2U z roku 1990. V minulosti trpěla psychickými problémy. Několikrát vystoupila i v České republice.

"S velkým zármutkem oznamujeme, že zemřela naše milovaná Sinéad. Její rodina a přátelé jsou zdrceni a požádali o respektování soukromí v této velmi těžké chvíli," napsala rodina zpěvačky v prohlášení pro irská média.

Na zpěvačku na twitteru zavzpomínal i irský premiér Leo Varadkar. "Její hudbu miloval celý svět a její talent neměl konkurenci a nedal se s ničím srovnávat. Upřímnou soustrast její rodině, jejím přátelům a všem těm, kteří milovali její hudbu," napsal.

Jak irský list The Irish Times připomněl, O´Connorová na začátku letošního roku získala ocenění na irských hudebních cenách RTÉ Choice Music Awards. Zpěvačka tehdy sklidila velký potlesk, když věnovala svou cenu "všem členům irské uprchlické komunity". "Jste v Irsku velmi vítáni. Miluji vás a přeji vám štěstí," uvedla.

Irskou umělkyni přežily její tři děti. Její další syn Shane zemřel loni ve věku sedmnácti let. Spáchal sebevraždu.

V roce 2018 zpěvačka oznámila, že konvertovala k islámu a přijala arabské jméno Shuhada Sadaqatová, i když i nadále vystupovala pod jménem Sinéad O´Connorová. Tehdy rovněž zveřejnila video, na němž zpívá azán, jímž jsou muslimové svoláváni k modlitbě. Na jiném videu zase odříkávala s podporou jednoho irského imáma šahádu, tedy vyznání víry.

V roce 1992 vzbudila O´Connorová značné kontroverze, když v živém vysílání jedné z amerických televizí roztrhala fotografii papeže na protest proti ututlávání pedofilních afér irských kněží. Koncem 90. let se zase nechala od biskupa nezávislé katolické skupiny v Lurdech vysvětit na kněžku, což římskokatolická církev pochopitelně neuznala.