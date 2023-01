Ve věku 55 let dnes zemřel lídr punkrockové skupiny Plexis Petr Hošek

Praha - Ve věku 55 let zemřel dnes ráno po krátké nemoci zpěvák a kytarista punkrockové skupiny Plexis Petr Hošek. Zprávu, která se objevila na sociálních sítích, ČTK potvrdil jeho hudební kolega Petr Hrabalík.

Hošek byl výraznou postavou tuzemské punkové scény. Působil také ve skupinách Do řady!, Michael's Uncle nebo Svatý Vincent. O jeho širokém hudebním rozptylu svědčí i působení v projektu Maradona Jazz i vystupování v roli dýdžeje jako DJ Mucho. Zaujal ho především latinskoamerický jazz.

"Díky za ten rok po tvém boku na pódiu. Bylo to neskutečně krásné a intenzivní. Ať se ti líbí v punkovém nebi Péťo," napsal dnes na svůj facebook baskytarista Vlasta Zahradník.

Zatímco hudební styl punk budí spíše vášně, emoce, kontroverze a občas i obecné pohoršení, Hošek s Plexis svůj svět vždy prezentoval jako jeden velký mejdan. Vypovídá o tom i jejich největší hit Svět jsou bary. "Tak to prostě je. Pro mě je punk především zábava, můj styl života nepředstavuje být permanentně naštvaný. Vyjádřil bych to heslem 'sere mě bejt nasranej'," uvedl před časem.

Hošek vyrůstal v hudebním prostředí, jeho matka byla zpěvačkou v uznávaných folkových kapelách Skiffle, Kontra a Taxleři. Za důležitý zlom ve svém životě považoval rok 1982, kdy poprvé slyšel punkovou kapelu Buzzcock a její skladbu Promises. Pamětník počátků punkového hnutí v tehdejším Československu zažil dobu, kdy v roce 1986 režim skupinu zakázal a Plexis pak hráli převážně na neoficiálních akcích. Právě v této nelehké době ho k podpisu spolupráce přiměla komunistická Státní bezpečnost (StB). Hned po listopadu 1989 se Hošek k podpisu veřejně přiznal. Tvrdil, že nikomu neublížil, protože na schůzky s StB nedocházel.

Přes svou spíše veselou image si Plexis prošli i složitým obdobím drogové závislosti, o které zpívají na desce White Killer z roku 1992. "Celá kapela si v minulosti potykala s tvrdšími drogami, naštěstí se z toho mně osobně podařilo před pádem do propasti vymanit, ale nebyla to žádná legrace a nestojí to za to," uvedl Hošek s poukazem na bývalého kytaristu Plexis Johnnyho Jukla, který byl zatčen a obviněn z výroby heroinu.

Plexis vydali debutové album Půlnoční rebel v roce 1990. V loňském roce avizoval vznik nové desky, která měla být následovníkem nahrávky Plexis s názvem Kašpar v nesnázích z roku 2017.