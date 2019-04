Praha - Ve věku 54 let zemřel bývalý šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědky, a někdejší velvyslanec v Izraeli Ivo Schwarz. Oznámil to na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Schwarz byl z dosavadních osmi ředitelů ÚZSI od vzniku samostatného Česka nejdéle působícím. V čele rozvědky stál sedm let. Předtím pracoval několik let u cizinecké policie. Schwarzův nástupce na postu velvyslance v Tel Avivu Martin Stropnický (ANO) ČTK napsal, že Schwarz byl profesionál a člověk na svém místě. Podle twitteru velvyslanectví Schwarz bojoval s leukémií.

Schwarz vystudoval ekonomiku na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Po studiu pracoval na přelomu 80. a 90. let nejprve jako ekonom v Kovohutích Rokycany. V roce 1991 začal pracovat u cizinecké policie a následně vystudoval obor Bezpečnostní služby na Policejní akademii v Praze.

K civilní rozvědce nastoupil roku 1999. Nejprve zastával post ředitele odboru zahraničních styků a později se stal náměstkem ředitele. V roce 2007 byl jmenován ředitelem ÚZSI a v této funkci byl až do roku 2014. V roce 2013 ho prezident Miloš Zeman jmenoval brigádním generálem.

"S panem Schwarzem jsem byl v úzkém kontaktu ještě jako ministr. Věděl jsem přirozeně o jeho zákeřné nemoci. Bojoval s ní ze všech sil a s obdivuhodnou statečností. Hlubokou soustrast rodině i přátelům," napsal ČTK bývalý ministr obrany a zahraničí Stropnický, který Schwarze v Izraeli vystřídal loni v říjnu.

"Odešla jedna z výrazných osobností zpravodajské komunity v ČR. V našich myslích jsme s jeho blízkými. Ať jeho duše odpočívá v pokoji," uvedla na twitteru Bezpečnostní informační služba. O velkou ztrátu pro bezpečnostní a diplomatickou komunitu České republiky jde také podle senátora a bývalého velvyslance Pavla Fischera. "Zemřel spravedlivý a čestný člověk, věrný naší vlasti," napsal na twitteru europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

"Měl jsem tu čest s Ivo Schwarzem sloužit. Vrátil ÚZSI nezávislost a funkčnost. Zpráva o jeho skonu mě šokovala. Čest jeho památce," uvedl na twitteru někdejší premiér Mirek Topolánek. Jako svého dlouholetého kamaráda a profesionála u policie i v diplomacii popsal Schwarze bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).