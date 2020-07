Ve věku 106 let zemřel primáš František Hamada

Uherské Hradiště - Ve věku 106 let zemřel uherskohradišťský primáš lidové hudby František Hamada. ČTK to dnes řekl starosta města Stanislav Blaha. Hamada se narodil ve Vídni, ale v Uherském Hradišti žil od svých pěti let. Po válce byl jedním ze zakladatelů slavného folklorního souboru Hradišťan.

První housle dostal Hamada již v 11 letech a po maturitě na obchodní akademii hrál v různých hudebních seskupeních, doprovázel i němé filmy. Po skončení vojenské služby se v roce 1938 začal zajímat o folklor. Učil se zejména od primášů Slováckého krúžku v Uherském Hradišti Františka Němce a Jaroslava Lakosila a zkoušel s Františkem Vyhlídem. Později se stal primášem cimbálovky krúžku.

V roce 1940 ho zatklo gestapo, jeho muzikantská činnost pak byla až do konce války přerušena. Po osvobození se jeho druhým domovem stala Slovácká búda, kde se tvořily základy Hradišťanu. V roce 1981 pak začala éra spolku Hudci Pondělníci.

Hamada byl mimo jiné držitelem Ceny města Uherské Hradiště za rok 2012.