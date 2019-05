Ve věku 102 let zemřel architekt Pei, autor pyramidy v Louvru

New York - Ve věku 102 let zemřel americký architekt čínského původu Ieoh Ming Pei, autor skleněné pyramidy v Louvru. Podle listu The New York Times o tom ve čtvrtek informoval jeho syn. Nositel prestižní Pritzkerovy ceny navrhl i další známé budovy včetně Čínské banky v Hongkongu či východního křídla Národní galerie ve Washingtonu.

Rodák z Kantonu vyrostl v Šanghaji a v 18 letech se přesunul do USA, kde vystudoval architekturu na Harvardově univerzitě. Svůj první ateliér si založil v New Yorku v roce 1955 a ihned od počátku se mu povedlo získávat velké zakázky. Vyznavač strohých geometrických linií a kombinace betonu, oceli a skla navrhoval mrakodrapy i budovy univerzit či muzeí. Jeho podpis nese napřílad hotel Four Seasons v New Yorku, bostonská knihovna J.F.Kennedyho nebo Rokerolová síň slávy v Clevelandu. Mimo Spojené státy postavil třeba lucemburské muzeum Mudam či katarské Muzeum islámského umění v Dauhá.