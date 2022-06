Ve věku 100 let zemřela Lisa Miková, která přežila Osvětim

Praha - Ve věku 100 let zemřela v úterý v domově sociální péče v pražském Hagiboru Lisa Miková, která přežila koncentrační tábor v Osvětimi. ČTK o tom dnes informoval historik Werner Imhof. Před dvěma lety Miková převzala na německém velvyslanectví v Praze státní vyznamenání Kříž za zásluhy, které jí udělil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Ocenění získala za snahu o smíření mezi Čechy a Němci a za dlouhodobé předávání svých vzpomínek mladé generaci.

Miková se narodila 31. ledna 1922 v Praze v židovské rodině. V srpnu 1938 zvažovala rodina emigraci do Švýcarska, nakonec se však rozhodli k návratu do Prahy. Dceru Lisu na podzim 1938 rodiče vypravili k příbuzným do chorvatského Záhřebu, odkud měla odjet do Anglie, ale opět se vrátila do Československa.

Miková byla v roce 1942 deportována do Terezína a odtud o dva roky později do Osvětimi. Později byla nuceně nasazena v koncentračních táborech Freiberg a Mauthausen. Po válce pracovala v knihkupectví, v kulturním středisku v Německé demokratické republice a později v dovozu zahraniční literatury. Absolvovala Vyšší knihkupeckou školu v Lipsku.

Od 90. let se podílela na různých pamětnických projektech, které připomínaly nelidskost nacistického režimu. Žila v Praze.