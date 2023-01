Ve Vatikánu začal pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI.

Vatikán - Na vatikánském Svatopetrském náměstí začal dnes v 9:30 pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI., který zemřel 31. prosince ve věku 95 let. Smuteční obřad, kterému přihlížejí desetitisíce věřících, vede nynější papež František. Skončit by měl přibližně po dvou hodinách.

Benedikt, občanským jménem Joseph Ratzinger, stál v čele katolické církve v letech 2005 až 2013, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů. Stal se prvním papežem po zhruba 600 letech, který tak učinil.

Ačkoliv Benedikt nezemřel za svého pontifikátu, pohřeb bude v mnohém podobný pohřbům hlav katolické církve. Jednoduchá rakev z cedrového dřeva, která byla krátce před obřadem vynesena ze Svatopetrské baziliky, je umístěna před oltářem. K němu papež František přijel na kolečkovém křesle.

Zádušní mše, která je až na některé pasáže sloužena v latině, by měla skončit v 11:00. Poté bude rakev vložena do zinkového pouzdra a následně do další dřevěné rakve. Pak bude emeritní papež pohřben do hrobky v kryptě pod Svatopetrskou bazilikou.

Zatímco Vatikán i italskou metropoli zahalila hustá mlha, první věřící začali ještě před úsvitem procházet bezpečnostními kontrolami. Byli mezi nimi i němečtí věřící v tradičních bavorských krojích, kteří nesli vlajky regionu, ve kterém se Benedikt v Německu narodil.

"I když jsme byli ještě děti, když byl papežem, zanechal po sobě stopu," řekl Reuters 24letý Španěl Xavier Mora, který v Římě studuje na kněze. Na náměstí přišel společně s dalšími dvěma bohoslovci. "Tři roky jsme studovali jeho teologii, a i když jsme ho osobně neznali, chováme k němu velkou náklonnost a úctu," dodal.

Na spořádaný průběh pohřbu budou kromě uniformované i neuniformované policie dohlížet příslušníci polovojenské policie a také na 500 dobrovolníků civilní ochrany, kteří budou mít za úkol především poskytovat informace.

Benedikt zemřel v sobotu ve věku 95 let ve vatikánském klášteře Mater Ecclesiae. Jeho tělo bylo tři dny vystaveno ve Svatopetrské bazilice, kde se s ním přišlo rozloučit téměř 200.000 lidí, uvedl Vatikán.