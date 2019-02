Vatikán - Papež František dnes pronese řeč na závěr čtyřdenního summitu katolické církve, který se koná ve Vatikánu na pozadí skandálů se sexuálním zneužíváním mladistvých kněžími. Ráno se představitelé zúčastní mše, konat se má tisková konference zástupců obětí. Závazné závěry nebo závěrečný dokument však z konference se zhruba 190 účastníky vzejít nemají.

Ve čtvrtek, v úvodu bezprecedentního summitu, papež František řekl, že církev by měla vyslyšet "nářek maličkých, dožadujících se spravedlnosti". Zdůraznil, že katolíci a oběti neočekávají jednoduché a předvídatelné odsudky, ale "konkrétní a účinná opatření". Papež také předložil 21 návrhů, které by měla církev v boji proti sexuálnímu zneužívání zvážit. Na konferenci ve Vatikánu promluvilo už v první den z videonahrávek i několik obětí zneužívání.

Více než 30 let od propuknutí prvních skandálů v Irsku a Austrálii a 20 let poté, co zasáhly i Spojené státy, biskupové a další vysocí představitelé římskokatolické církve v mnoha částech Evropy, Latinské Ameriky, Afriky a Asie stále popírají sexuální zneužívání ze strany duchovenstva nebo problém bagatelizují, napsala agentura AP.

V pátek předseda německé biskupské konference Reinhard Marx oznámil, že církevní představitelé ničili dokumenty, které mohly usvědčit pachatele sexuálního zneužívání mladistvých duchovními, nebo takové svazky ani nezakládali.

Podle předsedy České biskupské konference (ČBK) kardinála Dominika Duky, který se summitu účastní, se na schůzce probíraly i případy nepravdivých obvinění. "Falešná svědectví mohou obviněnému knězi připravit 'očistec na zemi'," řekl Duka v rozhovoru, který dnes zveřejnil server České biskupské konference. Dodal, že v Česku bylo "v letech svobody odsouzeno deset katolických duchovních".

Duka připomněl, že některé biskupské konference už za dvou předchozích papežů schválily směrnice s pokyny, jak zneužívání předcházet a jak postupovat při podezření na takový čin. ČBK takovou směrnici schválila v roce 2015.