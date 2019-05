Ve Varnsdorfu se začne natáčet film Ondřeje Trojana Bourák

Varnsdorf (Děčínsko) - Nový film režiséra Ondřeje Trojana Bourák se začne natáčet 26. května ve Varnsdorfu. Město si pro svůj snímek vytipovali filmaři a naplánováno tady mají od konce května osm natáčecích dní, vrátí se sem i na podzim. ČTK to potvrdil mluvčí města Varnsdorf Tomáš Secký.

Film je gangsterská černá romantická hudební komedie a v hlavních rolích diváci podle webových stránek produkční společnosti Total Helpart T.H.A. uvidí Ivana Trojana, Kateřinu Winterovou, Kristýnu Bokovou, Jiřího Macháčka nebo Kryštofa Hádka. "O tom, co všechno může způsobit jedna letní bouřka, jedna městská vyhláška, sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně naštvaná dcera! Možná, že se zasmějete, a pokud na to máte žaludek, třeba si i zatancujete," píše na svém webu produkční společnost.

Filmaři podle Seckého požádali prostřednictvím Filmové kanceláře Ústeckého kraje město Varnsdorf o zábor ulic S. K. Neumanna a Fügnerova, kde se bude děj odehrávat. Točit ale budou ještě na dalších místech Šluknovského výběžku, například v Rumburku. "Pronajali jsme jim zábor dvou ulic na základě městské vyhlášky na osm dní. Ceny jsou pro všechny stejné, tři koruny za metr čtvereční na den," uvedl Secký.

Šluknovský výběžek si v posledních letech filmaři nevybrali poprvé. Ve Varnsdorfu se natáčelo hned několik filmů, například Miss Hanoj nebo Odborný dohled nad východem slunce. Obliba lokality u filmařů je podle mluvčího Varnsdorfu způsobená i tím, že je zde mnoho opouštěných starých továren, podstávkové domy a specifická architektura česko-německého pohraničí.

Podle Filmové kanceláře Ústeckého kraje si sever Čech čeští i zahraniční filmaři v poslední době oblíbili. V posledních letech se zde natáčely seriály jako je Rapl 2, Most!, Život a doba soudce A. K., Cirkus Bukowski nebo Pustina. Letos spolupracovala kancelář i na seriálu Sever.