Ve Varech uvedou restaurovaný trezorový film Kočár do Vídně

Praha - Digitálně zrestaurovaná verze slavného filmu Karla Kachyni Kočár do Vídně bude mít premiéru na listopadovém filmovém festivalu v Karlových Varech. Pořadatelé po zrušeném řádném termínu 55. ročníku festivalu, který se měl konat v červenci, uspořádají v listopadu čtyřdenní nesoutěžní přehlídku s pořadovým číslem 54 1/2. Programový ředitel festivalu Karel Och dnes na tiskové konferenci řekl, že protagonisté Kachyňova snímku Jaromír Hanzlík i Iva Janžurová přislíbili účast na slavnostní premiéře filmu.

Pořadatelé mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary na jaře oznámili zrušení tradiční podoby festivalu kvůli pandemii koronaviru. V původním termínu festivalu se uskutečnila přehlídka Tady Vary, která se konala v 96 českých kinech. Promítalo se 16 filmů, které vybral dramaturgický tým MFF Karlovy Vary.

Ročník s pořadovým číslem 54 1/2 se uskuteční od 18 do 21. listopadu, bude se promítat 25 snímků ve čtyřech sálech. Program pořadatelé oznámí 19. října, předprodej začne 21. října, oproti běžnému festivalu se do předprodeje dostane velká část vstupenek.

Prezident festivalu Jiří Bartoška dnes uvedl, že kvůli pandemii pořadatelé ustoupili od většiny doprovodného programu a koncipují ji čistě jen jako filmovou přehlídku. Kdyby stát v jeho průběhu přistoupil k dalším opatřením, jsme připraveni reagovat tak, abychom jim vyhověli; pokud by nastala situace, že by kvůli vyhlášeným opatřením nebylo možné 54 1/2 ročník uskutečnit, jsme připraveni to respektovat, uvedl Bartoška. Doplnil, že festival i v této podobě podpoří všichni partneři, kteří ho dlouhodobě podporují.

Och uvedl, že ve festivalové nabídce budou zastoupeny snímky, které se uváděly na velkých festivalech jako Berlín, Benátky, Sundance, a také z Cannes, kde se festival nekonal, ale výběr filmů dramaturgové pro něj učinili. "Pořadatelé festivalů velmi vítají pozvání pro filmy, které tam měly premiéru, i filmaři by rádi přijeli, těm ale nyní nemůžeme poskytnout žádnou informaci, zda to bude možné," řekl Och.

Grafik Aleš Najbrt dnes představil plakát pro ročník 54 1/2 - text je posunutý doprava, jako by směřoval k příštímu řádnému ročníku, je na něm také s ohledem na podobu festivalu text jen z poloviny. "Design je jednoduchý, 54 1/2 se nám zdá jako dostatečně silná značka, evokuje nám to Felliniho film 8 1/2," řekl Najbrt.