Ve Varech čekala novináře místo filmu propagace Kazmova projektu

Karlovy Vary - Místo avizované tiskové konference s tvůrci filmu Tajný zákop dnes na novináře čekala propagace projektu influencera a moderátora Kamila Bartoška vystupujícím pod pseudonymem Kazma. Distribuční společnost Bontonfilm pozvala média na představení filmu s herci Jiřím Bartoškou, Jiřím Langmajerem, Kryštofem Hádkem, Hynkem Čermákem a Ondřejem Sokolem v rolích nacistických důstojníků. Místo herců se objevil Kazma a představil záběry ze svého filmu Onemanshow: The Movie, původně avizovaný válečný film je pouze jeho součástí. Vedení festivalu se k události nevyjádřilo, akce nebyla součástí oficiálního programu festivalu. Herci se tiskové konference neúčastnili, jejich vyjádření ČTK zjišťuje. Podle Kazmy neví, že jsou součástí jeho filmu.

Bontonfilm v pozvánce na setkání s tvůrci a na představení filmu uváděl, že Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Kryštof Hádek a Ondřej Sokol osobně představí válečný film Tajný zákop. Podle společnosti Bontonfilm utajovaný projekt, na kterém Kazma a jeho tým pracovali přes čtyři roky, mění dosud zaběhnutá pravidla kinematografie a jako jediný na světě bere diváky za hranice filmového plátna do opravdové reality.

Někteří novináři, například Mirka Spáčilová z MF Dnes, měli dojem, že Kazma plýtvá jejich časem a znevažuje filmový festival. "Snažím se nemrhat vaším časem a něco vám ve skutečnosti přinést. Chápu, že se to nepovedlo a mám rezervy," bránil se Kazma. Někteří novináři byli údajně dopředu anonymním e-mailem upozorněni, že je film součástí propagace Kazmova projektu.

"Film Tajný zákop existuje, ti herci v něm opravdu hrají. Jediné, co neví, je to, že ten film je součástí mého filmu Onemanshow: The Movie, který jde do kin 17. srpna. A nevědí, že se mnou natáčeli tenhle film," řekl novinářům Kazma. "Herci točili s cizí filmovou produkcí jednodenní válečné scény filmu Tajný zákop. Netuší, že se ve skutečnosti scéna točila do mého filmu. Má to svůj nějaký smysl, samozřejmě očekáváme jakékoliv důsledky, které to s sebou ponese a jsme připraveni nést odpovědnost," dodal.

"Já nejsem žádný filmař, a to, že je ta věc v kinech, má nějaký důvod. Věc druhá je to, že si myslím, že tady (v ČR) filmy vznikají pořád dokola stejným způsobem - najme se scenárista, napíše se scénář, zaplatí se známí herci, vylepí se plakáty a doufají, že lidé přijdou na ten příběh. Tohle má tak příběh, ale má to v sobě něco, co ještě žádný film na světě v sobě neměl," prohlásil Kazma.