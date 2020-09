Ve Valticích soutěžily týmy milovníků vína ve sběru hroznů

Na vinohradu Knížecí vyhlídka u Valtic na Břeclavsku se 18. září 2020 soutěžilo ve sběru hroznů, konal se v pořadí čtrnáctý ročník mistrovstí v této aktivitě. Akce se v retro stylu brigád z 50 - 70. let a za zpěvu budovatelských písní zúčastnila družstva po pětadvaceti sběračích.

Valtice (Břeclavsko) - Ve vinohradu Knížecí vyhlídka u Valtic na Břeclavsku se soutěžilo ve sběru hroznů, konal se v pořadí čtrnáctý ročník mistrovství světa v této aktivitě. Zapojilo se do něj 150 lidí rozčleněných do šesti týmů. Vítězný tým nasbíral za 25 minut přes tunu hroznů. ČTK to řekl ředitel pořadatelské společnosti Chateau Valtice David Šťastný.

Soutěž začala firma pořádat před čtrnácti lety, aby milovníkům vína umožnila nejen ochutnávat nejlepší moravská vína ve sklípcích, ale těm největším příznivcům i zapojit se přímo do výroby.

Akci pořadatelé stylizují do retro stylu brigád a ochotnických akcí z poválečných let. Na vinici se tak jelo v otevřených dvoukolových vozech tažených traktorem, k poslechu zněly budovatelské písně, k vidění pak třeba stejnokroje pionýrů.

Pro klání byl jako obvykle vyčleněný vinohrad Knížecí vyhlídka rozkládající se na 2,5 hektaru. Jde o místo nedaleko Valtic s vyhlídkou do krajiny, které je lemováno ze tří stran Rakouskem.

"Každý tým si losuje, který řádek na vinici bude sbírat a každý tým má svého komisaře a zapisovatele, který dohlíží na pravidla, aby vše proběhlo hladce a v duchu ´fair play´," uvedl Šťastný. Doplnil, že se opět sbírala odrůda Rulandské bílé, ve vinařství ji považují za jednu z nejlepších odrůd, které se na Moravě daří.

Soutěžilo šest týmů, v každém bylo 25 závodníků z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Ukrajiny a Ruska. "Sbíralo se v obrovském tempu a velkým nasazením tentokrát 25 minut. Vítězný tým, s názvem Valtický sylván, který měl ve svých řadách skupinu oblečenou do pionýrských stejnokrojů, nasbíral neuvěřitelných 1107,5 kilogramu, to znamená, že téměř 1,8 kilogramu za minutu nasbíral každý závodník," uvedl Šťastný.

Mistrovství světa obvykle doprovází i soutěž o největší plíce, tedy tahání třílitrovým koštýřem. Ta ale byla letos kvůli šíření koronaviru preventivně zrušena. Jubilejní 15. ročník akce je v plánu 18. září 2021.