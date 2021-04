Ve třech krajích se od 3. května otevřou galerie, muzea a památky

Praha - Prvními třemi regiony, kde budou moci lidé po delší době navštívit muzea, galerie, památky a některé další kulturní objekty, jsou Královéhradecký, Plzeňský a Karlovarský kraj. Možnost individuálně navštívit tato zařízení bude platit od 3. května spolu s rozvolněním opatření pro další části služeb a možná i maloobchodu. Dnes to schválila vláda. Případné další kraje, které by se mohly přidat, pokud by to dovolila epidemická situace, upřesní vláda ve čtvrtek.

V dnešním nařízení vlády stojí, že ve zmíněných třech krajích budou moci lidé navštěvovat muzea, galerie a památky jen tak, aby jedna osoba uvnitř měla k dispozici 15 metrů čtverečních plochy, která je přístupná veřejnosti. Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň dva metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. Budou muset používat respirátory a povoleny nejsou skupinové prohlídky.

Dnes uvolněná opatření přibližně odpovídají druhému balíčku ze šesti, které minulý týden představila vláda jako systém rozvolňování protiepidemických opatření. Uvolnění bude vláda upřesňovat vždy v pondělí, ve čtvrtek potvrzovat.

Ve třetím balíčku žádné kulturní instituce nejsou, ve čtvrtém se počítá s možným otevřením divadel a koncertů pod širým nebem a s dalšími kulturními představeními pořádanými venku s přísným hygienickým režimem, pokud bude počet nově nakažených pod 75 na 100.000 obyvatel za sedm dní. Podle tiskové zprávy ministerstva kultury z minulého týdne by se oblasti uvedené ve čtvrtém balíčku mohly podle jeho parametrů otevírat ideálně ve druhé polovině května.

Hned druhý den po oznámení tohoto systému v pátek 23. dubna přišli zástupci divadelních a tanečních organizací v Česku s prohlášením, že jim nestačí čtvrteční vládní nástin rozvolňování života v Česku a chtějí přesnější plány. Mrzí je, že vláda jako službu nevnímá také kulturu, jejíž role pro návrat k normálnímu životu je podle nich nezbytná. Chtějí plán pozvolného otevírání kultury, neboť ji nelze otevřít ze dne na den. Ve svém prohlášení to uvedlo České středisko Mezinárodního divadelního ústavu (ITI).

Také ředitel Národního divadla Jan Burian by rád viděl přesnější harmonogram. "Dosavadní informace jsou nám k ničemu. Nevíme, kolik máme prodávat vstupenek, od kdy, ani za jakých epidemiologických podmínek. Tudíž ani nevíme, za jakou cenu," sdělil dnes ČTK. "Je třeba, aby ministerstvo zdravotnictví s vládou představilo konkrétní zdravotnicko-epidemiologické parametry, ze kterých půjde vyvodit: od kdy a za kolik můžeme nabízet vstupenky tak, abychom neprohlubovali dramatické finanční ztráty. Ostatní provozovatelé kultury potřebují obdobně znát podmínky pro open air aktivity nebo pro školní divadla či malé nezávislé scény," uvedl Burian.