Ve Švýcarsku si to neužívám, přiznal hokejový brankář Hrachovina

Banská Bystrica - Hokejový brankář Dominik Hrachovina nezažívá příliš vydařený úvod sezony. V létě přišel o angažmá v Kontinentální lize, kde měl stejně jako v předešlém ročníku chytat za tým Barys Nur-Sultan a následně zamířil do švýcarského klubu Ambri-Piotta. Ani tam se mu ale příliš nedaří a podle všeho předpokládá, že na začátku listopadu, kdy jeho krátkodobá smlouva skončí, aktuálně předposlední tým soutěže opustí.

"Upřímně řečeno si to ve Švýcarsku moc neužívám, dál bych to ale víc nerozebíral. Vůbec nevím, co se mnou v následujícím období bude a ani to nijak neřeším. Momentálně nemám vůbec chuť hrát hokej a uvidíme později, jak vše dopadne," uvedl Hrachovina pro web hokej.sk v Banské Bystrici, kde svému týmu pomohl čistým kontem k vítězství 4:0 v zápase Ligy mistrů.

Pětadvacetiletý český gólman přišel do Ambri v červenci jako náhrada za zraněnou jedničku Benjamina Conze. Ve švýcarské lize ale zatím odchytal jen tři ligové zápasy a jeho tým všechny prohrál. Více šancí dostává Daniel Manzato, kterému navíc většinou kryje záda Švéd Viktor Östlund. Hrachovina zápasy sleduje jen z tribuny. "Rád bych vám řekl, co se mnou bude, ale teď je všechno hodně zvláštní a člověk s tím psychicky bojuje. Nevím," pokrčil rameny.

Náladu mu nezvedlo ani čisté konto, ke kterému potřeboval jen 18 zákroků. "Banská Bystrica neměla moc šancí. Nevím, jestli byli unavení. Já jsem tam víceméně jen stál a měl jsem víc rozehrávek než zákroků. Užíval jsem si, že jsem si mohl zahrát s pukem jako šestý hráč a tím se trochu udržoval v tempu," uvedl Hrachovina. Čisté konto nepřeceňoval. "Na tom nezáleží. Hlavní je, že máme tři body a můžeme jet domů," řekl.

Gólman, který získal dva tituly ve finské lize s Tapparou Tampere a jako trojka se představil i na mistrovství světa v roce 2018 v Dánsku, ocenil fanoušky švýcarského celku, kteří s týmem do Banské Bystrice přijeli. Zároveň se ale zařadil mezi kritiky Ligy mistrů.

"Mezi jednotlivými ligami je určitý rozdíl. Nechci slovenskou ligu nějak shazovat, ale člověk musím chápat, že kvalitativní rozdíly tam jsou. Nevím, komu něco taková Liga mistrů přináší. Máme za sebou dlouhou cestu uprostřed týdne, výsledek za nic nestojí a lidi na zápasy nechodí. Nechápu to," řekl Hrachovina po utkání, které sledovalo jen 1588 diváků.