Ve světě už s covidem zemřelo 400.000 lidí, nákaza sílí v Polsku

Sao Paulo/Varšava/Peking - Počet lidí, kteří zemřeli v souvislosti s onemocněním covid-19, dnes ve světě přesáhl hranici 400.000. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Polsko či Indie hlásí rekordní nárůsty počty infikovaných. V mnoha jiných zemích, například v Brazílii, Británii nebo Německu, počty nově nakažených a mrtvých podle oficiálních statistik naopak klesly. Pandemie nadále kalí vztahy mezi USA a Čínou. Republikánský senátor Rick Scott Čínu obvinil, že se snaží zpomalit nebo úmyslně narušit vývoj vakcíny proti covidu-19 v západních zemích.

V Polsku se v sobotu objevilo 576 nových případů nákazy koronavirem, což je podle polských médií nejvíce od začátku epidemie. Velkou část, a to 346, ale tvoří horníci z uhelného dolu Zofiówka ve Slezském vojvodství. K sobotnímu večeru polské ministerstvo zdravotnictví evidovalo celkem 25.986 nakažených, 1153 lidí pak v důsledku komplikací provázejících covid-19 zemřelo.

Indie dnes také zaznamenala nový denní rekord v počtu nakažených. Testy tam prokázaly koronavirus u 9971 lidí. V této situaci se v pondělí chystají po deseti dnech otevřít nákupní centra, hotely a náboženská místa. Co do počtu infikovaných je Indie pátou nejvíce zasaženou země na světě, nakazilo se tam 246.628 lidí a 6929 pacientů s covidem-19 zemřelo.

V Rusku je za poslední den nově potvrzených případů 8984, zatímco o den dříve jich bylo 8855. Nákaze podlehlo 134 lidí, proti předchozímu dni o 63 méně. Od začátku pandemie už nákaza v zemi se zhruba 146 miliony obyvatel usmrtila 5859 lidí, nakažených je 467.673. Moskva registruje 1956 nových případů, na Rudém náměstí se přesto konal knižní veletrh.

V některých jiných zemích ale nakažených nebo zemřelých spíše ubývalo. Británie hlásí nejnižší počet úmrtí od zavedení protipandemických opatření z 23. března, uvedla BBC. Nově zemřelých je potvrzeno 77, víkendová čísla ale bývají nižší kvůli menšímu počtu testů. Ve Skotsku a Severním Irsku dnes nejsou hlášena žádná úmrtí. Dohromady v zemi zemřelo oficiálně 40.542 lidí, což je druhý největší počet na světě po USA, kde je podle agentury Reuters zemřelých už přes 110.000, z toho 749 za poslední den. Počet dosud nakažených se v USA blíží dvěma milionům.

Ve Francii za poslední den zemřelo 13 pacientů s covidem-19, což je podle deníku Le Figaro nejméně od 14. března. Dohromady si pandemie způsobená novým typem koronaviru v zemi vyžádala už 29.155 mrtvých. To je pátý nejvyšší počet na světě. V Itálii, která je co do počtu obětí čtvrtá, zemřelo dalších 53 lidí, dohromady pak 33.899.

V Německu se za poslední den nakazilo koronavirem 301 lidí, zhruba o 100 méně než o den dříve, dohromady už 183.979. Zemřelo dalších 22 lidí, dohromady 8668.

Brazilská vláda v sobotu přestala zveřejňovat souhrnné počty nakažených koronavirem a úmrtí, publikuje už jen denní počty. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že za poslední den přibylo 27.075 potvrzených případů nákazy a 904 úmrtí v souvislosti s virem. Brazilská prokuratura dala ministerstvu zdravotnictví 72 hodin na to, aby vysvětlilo změnu ve statistikách. Reálné počty v Brazílii jsou podle expertů zřejmě mnohem vyšší.

Čína, odkud se infekce rozšířila, má za poslední den šest nových případů nákazy, o tři více než předchozí den. Z toho pět jsou lidé, kteří se vrátili ze zahraničí. V Číně se koronavirem nakazilo už 83.036 lidí, počet úmrtí zůstává na 4634.

Na Čínu se opět snesla kritika z USA. Republikánský senátor Rick Scott ji obvinil ze zdržování vývoje vakcíny proti covidu-19. "Musíme tu vakcínu vyrobit. Bohužel ale máme důkaz, že komunistická Čína se to snaží sabotovat nebo zpomalit," řekl Scott v rozhovoru s BBC.

Papež František dnes vyzval, aby lidé předčasně nevěřili, že se podařilo nad koronavirem zvítězit. Většina evropských zemí přitom začala rozvolňovat opatření přijatá v souvislosti s pandemií, včetně těch cestovních. Maďarsko dnes oznámilo, že ruší veškerá omezení zavedená v osobní dopravě vůči Německu.