Ve světě se zvedá další covidová vlna, Francie má přes 300.000 případů

Paříž - Mnoho zemí světa v souvislosti s šířením varianty koronaviru omikron hlásí nejvyšší denní přírůstky nakažených od začátku pandemie. Ve Francii hygienici za posledních 24 hodin zachytili přes 332.000 nově nakažených, což je celoevropský rekord. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyvolal rozruch, když v parlamentu prohlásil, že je odhodlaný naštvat neočkované.

Francouzská vláda se v Národním shromáždění snaží prosadit zpřísnění pravidel pro neočkované, nemohli by pak třeba do restaurací. "Chci opravdu naštvat neočkované... To je strategie," prohlásil Macron tři měsíce před dubnovými prezidentskými volbami. Mluvčí vlády Gabriel Attal řekl, že ve Francii přibývá nově nakažených koronavirem "nadzvukovou rychlostí". Špatná epidemická situace panuje ve francouzských zámořských územích, vláda v dalších z nich vyhlásila stav zdravotní nouze.

Nebývalý nárůst nově infikovaných zaznamenala Austrálie, kde přibylo 64.774 případů, z toho většina v Novém Jižním Walesu a Viktorii, což jsou nejlidnatější státy země. V obou se počet nově hospitalizovaných zvýšil za poslední den o deset procent. Úřady následně obyvatele vyzvaly, aby na PCR test chodili pouze v případě, že mají příznaky. V této situaci čelí australské úřady kritice za rozhodnutí udělit světové tenisové jedničce Novaku Djokovičovi zdravotní výjimku, aby mohl obhajovat titul na Australian Open. Djokovič odmítal sdělit, zda je očkovaný. Před necelými dvěma lety ale řekl, že je proti očkování.

Rekordně nakažených přibylo v Argentině a brazilské Rio de Janeiro i další města kvůli obavám z omikronu zrušily podstatnou část karnevalu. Nebývalé množství lidí se nově nakazilo také v Nizozemsku, ve Švédsku, v Chorvatsku či v Izraeli. Podobně jako v jiných zemích, kde se prudce šíří omikron, čelí i izraelská testovací centra, školy, nemocnice a letecké společnosti zvýšenému tlaku. Ve snaze ochránit při současné vlně ty nejzranitelnější skupiny Izrael dnes s účinností od 7. ledna upravil karanténní a testovací pravidla. PCR testování bude přednostně vyhrazeno lidem starším 60 let a lidem s oslabenou imunitou, zatímco u méně rizikových skupin se budou používat antigenní testy.

Spojené státy v úterý zaznamenaly další extrémně vysoký přírůstek a v posledním týdnu v zemi na každý den připadalo více než 500.000 odhalených infekcí koronavirem. Počet lidí hospitalizovaných s covidem-19 stoupl podle televize CNN nad 110.000 a blíží se rekordu z loňského ledna. Nemocnice však oproti předchozím vlnám epidemie hlásí menší podíl vážných případů covidu-19.

Některé země ve snaze zabránit kolapsu fungování veřejných služeb kvůli vysokým počtům lidí v karanténě a izolaci zkracují jejich délku. Česká vláda ji zkrátila na pět dnů, belgické úřady izolaci zkracují na sedm dnů a o podobném kroku uvažuje Irsko.

V obavách z další vlny epidemie Hongkong na dva týdny zakáže přílety z osmi zemí, včetně Británie, Francie a USA. Hongkongské úřady rovněž nařídily uzavření plaveckých bazénů, sportovních center, muzeí či barů a klubů s cílem omezit šíření nákazy.

Mezi miliony lidí, kteří se za poslední den nakazili koronavirem, je polský prezident Andrzej Duda. Cítí se dobře, nemá žádné závažné příznaky a je v izolaci. Polská hlava státu má za sebou tři dávky vakcíny proti covidu-19, tu poslední dostal méně než před měsícem. Nově měl pozitivní test na koronavirus i vůdce britských labouristů Keir Starmer. Je v domácí izolaci a nepociťuje žádné příznaky. Třetí dávku vakcíny dostal začátkem prosince. Jak on, tak i Duda už minulosti covid-19 prodělali.

Rakouská policie dnes podnikla razii proti více než dvěma desítkám lidí, kteří jsou podezřelí z falšování očkovacích certifikátů. Do akce se zapojilo přes 100 strážců zákona, kteří v sedmi z devíti spolkových zemí prohledali celkem 24 nemovitostí. Zabavili řadu zfalšovaných certifikátů nepravdivě potvrzujících očkování proti koronaviru, mobilní telefony i počítače.