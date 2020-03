Ve světě přibývá nakažených a obětí, státy zpřísňují restrikce

Řím/Madrid - V celém světě přibývá nakažených i úmrtí v souvislosti s novým koronavirem. Například v Íránu počet mrtvých stoupl o 63, takže virus už v zemi usmrtil 354 lidí. Ve Španělsku přibylo 11 mrtvých, první oběť nemoci COVID-19 pak oznámila Belgie i Albánie. Celostátní karanténa, která začala kvůli šíření nového typu koronaviru platit v úterý v Itálii, ochromila život v zemi. K radikálním opatřením ve snaze zabránit šíření viru dnes přistoupily také například Polsko či Maďarsko. Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala Němce, aby byli během epidemie solidární. Dodala, že nakazit by se mohlo 60 až 70 procent obyvatel země.

Kvůli šíření nového typu koronaviru dnes Rakousko do odvolání přerušilo železniční spojení s Itálií. Do země budou moci jezdit jen nákladní vlaky. Itálie kvůli epidemii vyčlení na pomoc ekonomice 25 miliard eur (téměř 643 miliard Kč), oznámil italský premiér Giuseppe Conte. Ještě minulý týden přitom vláda hovořila o finančním balíčku za 7,5 miliardy eur (193 miliard Kč). V souvislosti s vyhlášením celostátní karantény a dopadem, jaký to bude mít na ekonomiku, se ale vláda finanční pomoc rozhodla výrazně zvýšit. Kabinet předpokládá, že ekonomika letos zaznamená citelný pokles.

Madridský region oznámil deset dalších úmrtí. Celkový počet obětí nákazy v této španělské oblasti je tak 31, v souvislosti s nákazou nemocí COVID-19 je v celé zemi 47 mrtvých.

Polská vláda se rozhodla zavřít na dva týdny všechny školy, včetně mateřských a univerzit. Opatření, o nichž informoval premiér, jsou obdobná jako kroky, které ode dneška zavedl v Česku kabinet premiéra Andreje Babiše. Rovněž v Polsku zahrnují uzavření všech kulturních institucí, jako jsou muzea, divadla a kina.

Maďarská vláda vyhlásila nouzový stav, oznámila agentura MTI s odvoláním na šéfa úřadu vlády. Ve snaze omezit šíření nákazy novým koronavirem vláda zakázala vstup do země cestujícím z Itálie, Jižní Koreje, Íránu a Číny, pokud to nejsou maďarští občané. Uzavřeny budou také vysoké školy a zakázána veřejná shromáždění více než 100 lidí v uzavřených prostorách a více než 500 lidí pod širým nebem.

Belgie dnes ohlásila první oběť nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. V bruselské nemocnici zemřel 90letý pacient. V Belgii se podle agentury AFP nakazilo 276 lidí. První úmrtí oznámila i Albánie. Nákaze podlehla 73letá žena, která se vrátila z Itálie.

Novým typem koronaviru by se v Německu mohlo nakazit 60 až 70 procent obyvatel. Na tiskové konferenci to dnes s odvoláním na odborníky uvedla kancléřka Angela Merkelová. V prvním veřejném vyjádření k situaci kolem koronaviru vyzvala Němce, aby se za nadcházející epidemie chovali solidárně s ohroženými skupinami obyvatel. Více než osmdesátimilionové Německo má podle posledních údajů přes 1200 nakažených. Dnes potvrdilo třetí oběť.

Britský ministr financí Rishi Sunak při představení návrh rozpočtu na příští rok v parlamentu v Londýně varoval, že současná epidemie koronaviru bude mít vážný, i když jen dočasný dopad na britskou ekonomiku. Vláda proto na situaci reaguje mimořádnými opatřeními v objemu 30 miliard liber (více než 881 miliard Kč). V Británii je zatím 456 nakažených a šest mrtvých.

V Japonsku bylo v úterý potvrzeno 59 nových případů onemocnění koronavirem. To je největší jednodenní nárůst od vypuknutí nákazy, uvedla dnes japonská televizní stanice NHK. Celkem je v zemi evidováno 1278 případů nové nákazy, včetně 696 nakažených na lodi Diamond Princess, kterou japonské úřady vzaly do karantény.

Pevninská Čína ohlásila 24 nově potvrzených případů onemocnění COVID-19. Celkem bylo v zemi oznámeno 80.778 případů. Počet mrtvých v úterý stoupl o 22 na 3158.

Počet nových případů onemocnění koronavirem v Jižní Koreji opět výrazně vzrostl, když předchozí den byl nejnižší za 11 dní. Země dnes oznámila nově potvrzených 242 případů onemocnění, v úterý jen 35. Celkem již v zemi onemocnělo 7755 osob, uvedlo jihokorejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Počet úmrtí stoupl o šest na 60. Korea má v Asii nejvyšší počet onemocnění po pevninské Číně.

Počet případů onemocnění novým koronavirem ve Spojených státech dosáhl podle výpočtu americké televize CNN 1000. Na nemoc zatím zemřelo 31 osob. Nákaza byla potvrzena zhruba ve třech čtvrtinách amerických států.

V Íránu je novým koronavirem nakaženo 9000 lidí. Počet úmrtí stoupl od úterka o 63, takže v zemi už virus usmrtil 354 lidí. Írán je co do nákazy nejpostiženější z blízkovýchodních zemí a světově je po Číně, Jižní Koreji a Itálii čtvrtý. Oproti úterku v zemi přibylo 958 nakažených.