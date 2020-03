Ve světě přibývá nakažených a obětí, státy zpřísňují restrikce

Řím/Madrid - Ve světě přibývá nakažených i úmrtí v souvislosti s novým koronavirem. Světová zdravotnická organizace (WHO) nově považuje šíření viru za pandemii. V Itálii se za 24 hodin počet úmrtí zvýšil o 196 na 827. Počet infikovaných v zemi dosáhl k dnešnímu dni 12.462, což je nejvíce po Číně, odkud se nákaza začala loni v prosinci šířit. Vir se šíří a zabíjí i jinde. Například Španělsko a Francie hlásí obě přes 2200 nakažených a 54, potažmo 48 mrtvých. Globálně se nakazilo přes 125.000 lidí, z nichž více než 4600 jich infekci podlehlo. V Česku je aktuálně 91 nakažených.

V Itálii se počet úmrtí zvýšil o 196 na 827. Podle agentury Reuters jde o největší nárůst za 24 hodin v absolutních číslech od 21. února, kdy se v Itálii potvrdil první případ nákazy. Karanténa, která zde začala kvůli infekci platit v úterý, ochromila život v celé zemi. Vláda kvůli epidemii vyčlení na pomoc ekonomice 25 miliard eur (téměř 643 miliard Kč), oznámil premiér Giuseppe Conte.

K radikálním opatřením přistupují i další země. Na Slovensku bude od čtvrtečního rána platit mimořádná situace. Opatření například umožní státu přednostně vykupovat potřebné zboží, například přístroje pro umělou plicní ventilaci. Polská vláda se rozhodla zavřít od pondělí na dva týdny všechny školy a kulturní instituce.

Maďarsko vyhlásilo nouzový stav a zakázalo vstup do země cestujícím z Itálie, Jižní Koreje, Íránu a Číny, pokud to nejsou maďarští občané. Uzavřeny budou také vysoké školy a zakázána veřejná shromáždění více než 100 lidí v uzavřených prostorách a více než 500 lidí pod širým nebem.

Rakousko do odvolání s Itálií přerušilo kromě nákladních vlaků železniční spojení. Od soboty bude uzavřeno tyrolské lyžařské středisko Ischgl. Jihošvýcarský kanton Ticino uzavřel část hraničních přechodů s Itálií a vyhlásil stav nouze.

První oběti nemoci COVID-19 oznámily Belgie, Švédsko, Irsko, Bulharsko či Albánie. První případy infekce hlásí Turecko či Pobřeží slonoviny.

Ve Španělsku zaznamenali k dnešnímu dni přes 2200 případů nákazy, 54 z infikovaných zemřelo. Francie hlásí 48 obětí, o 15 víc než před 24 hodinami. Potvrzených případů nákazy je 2281, což je nárůst o téměř 500. V počtu nakažených se Francie a Španělsko střídají na pozici druhé nejhůře zasažené země v Evropě.

Španělské ministerstvo zdravotnictví dnes odhadlo, že epidemie nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, by v zemi mohla skončit do dvou měsíců. "Nejhorší scénář by mohl být čtyři až pět měsíců," řekl novinářům Fernando Simón, šéf centra pro nouzové zdravotnické situace.

V Německu by se mohlo nakazit 60 až 70 procent obyvatel, řekla s odvoláním na odborníky kancléřka Angela Merkelová. V prvním veřejném vyjádření k situaci vyzvala Němce, aby se za epidemie chovali solidárně s ohroženými skupinami obyvatel. Více než osmdesátimilionové Německo má podle posledních údajů přes 1200 nakažených. Dnes potvrdilo třetí oběť.

Pevninská Čína ohlásila 24 nově potvrzených případů onemocnění COVID-19. Celkem bylo v zemi oznámeno 80.778 případů. Počet mrtvých v úterý stoupl o 22 na 3158.

Počet nových případů onemocnění v Jižní Koreji opět výrazně vzrostl, když předchozí den byl nejnižší za 11 dní. Země oznámila nově potvrzených 242 případů, v úterý jen 35. Celkem již v zemi onemocnělo 7755 osob.

V USA už se počet případů pohybuje kolem 1100, přičemž nejvíce nakažených evidují ve státech Washington, New York a v Kalifornii, kde rychle přibývají lokální opatření.