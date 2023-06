Ve Svatopetrské bazilice se konal očistný obřad kvůli nahému protestujícímu

U hlavního oltáře Svatopetrské baziliky se 3. června 2023 konal speciální očistný obřad poté, co jej podle Vatikánu znesvětil muž, který se na něj na protest proti válce na Ukrajině postavil nahý.

Vatikán - U hlavního oltáře Svatopetrské baziliky se dnes konal speciální očistný obřad poté, co jej podle Vatikánu znesvětil muž, který se na něj na protest proti válce na Ukrajině postavil nahý. Informovala o tom agentura Reuters.

Polák se ve čtvrtek svlékl a postavil se na oltář, když se bazilika pro ten den zavírala. Na zádech měl nápis, který vyzýval k záchraně ukrajinských dětí. Vatikánská stráž ho předala italské policii, která ho zadržela a nařídila vyhostit z Itálie. Muž měl na sobě také zranění, která si způsobil vlastními nehty.

Muž nebyl identifikován, ale podle fotografií pořízených turisty a zveřejněných na sociálních sítích se zdálo, že je mu mezi 20 až 30 lety.

Na bohoslužbě, při níž byl oltář používaný papežem Františkem požehnán svěcenou vodou, kardinál Mauro Gambetti řekl, že se muž dopustil hříšného, "nevhodného, skutečně politováníhodného gesta", aby upozornil na oběti války.

Ve Vatikánu to není první incident s nahotou, v roce 2016 do téže baziliky vešel nahý muž s batohem na zádech. Později se ukázalo, že šlo o osobu bez domova s psychickými problémy. O tři roky dříve demonstrovaly svlečené do půl těla čtyři členky hnutí Femen na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu proti odmítavému postoji katolické církve vůči sňatkům homosexuálů.