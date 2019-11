Ve svatopetrské bazilice lidé děkovali za svatořečení Anežky

Vatikán - Ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu se dnes, přesně 30 let od svatořečení Anežky České znovu sešli čeští a moravští duchovní a poutníci. V chrámu se konala mše ke cti sv. Jana Pavla II., který patronku českého národa kanonizoval. Přítomní se za papeže, který podle mnohých převedl středoevropské národy od totality ke svobodě, modlili a pomocný pražský biskup Zdenek Wasserbauer Janu Pavlu II. věnoval kázání.

Lidé v bazilice jeho procítěný projev odměnili potleskem. Ne všichni však jeho kázání vyslechli celé, mnozí přicházeli až k jeho konci. Fronta před bazilikou kvůli bezpečnostní prohlídce byla totiž přes celé Svatopetrské náměstí, poutníci v ní stáli s dalšími návštěvníky baziliky, mnozí přišli i více než dvě hodiny před začátkem mše, ale stejně její úvod nestihli. Podle některých, které oslovila ČTK, to bylo ze strany italských organizátorů fiasko, mnozí ale přijímali vše s pokorou a nezlobili se.

Pro mši, kterou vedl kardinál Dominik Duka, byla vyhrazena přední část baziliky. Personál ji označoval jako soukromou a pouštěl do prostoru jen české poutníky. Před mší také jako před pondělní v jiné bazilice mohli věřící přispět do sbírky. Jak uvedl jeden z duchovních, prostory pro mši je třeba si pronajmout. V případě české pouti jeden pronájem uhradilo české velvyslanectví ve Vatikánu, další se musí zaplatit.

Wasserbauer dnes připomněl ranou lásku Karola Wojtyly, jak znělo občanské jméno tehdejšího papeže z Polska, k divadlu a herectví. "Možná by byl získal i několik Oskarů a my bychom se mohli po večerech dívat na skvělé filmy... ale neměli bychom Jana Pavla II." řekl.

Připomněl jeho 146 pastoračních cest po Itálii a 104 po dalších zemích, 1338 mužů a žen, které prohlásil za blahoslavené a 482 za svaté i jeho podíl na pádu totalitního režimu. Slova Jana Pavla II. při inaugurační mši 22. října 1978 podle něj "otevřela první trhlinu v bariérách vybudovaných komunismem". Vzpomněl, že svatořečení Anežky se dělo v době, kdy se ve Vatikánu připravovala návštěva tehdejšího sovětského prezidenta Michaila Gorbačova. Do Vatikánu přijel 1. prosince 1989. "A byl to on, kdo řekl: Komunismus jsem nezničil já, ale Jan Pavel II.! Gorbačov považoval Jana Pavla za člověka, který změnil běh dějin," řekl Wasserbauer.

Podle biskupa stojí Jan Pavel II. po boku politiků, kteří se o pád železné opony zasloužili. "On nepodněcoval, nedělal intriky, nepořádal zákulisní vyjednávání, ale vystupoval jako nástroj v rukou božích svými jasnými slovy, dobrotou, modlitbami, neustálým poukazováním na nezastupitelnou hodnotu každé lidské osoby a její důstojnost a svobodu," řekl biskup.

Po bohoslužbě se ve svatopetrské bazilice duchovní modlili za vlast u oltáře sv. Václava a v katakombách chrámu u sochy sv. Anežky, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana. Loni byly jeho ostatky dle jeho poslední vůle převezeny do vlasti.