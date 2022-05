Ve Stupavě lidé uvidí Stupavská falza, vydávaná dřív za náhrobky Metoděje

Stupava (Uherskohradišťsko ) - Takzvaná Stupavská falza, vydávaná v době nálezu za náhrobní kameny věrozvěsta Metoděje, jsou ode dneška do neděle vystavena ve Stupavě na Uherskohradišťsku. Lidé si je mohou prohlédnout u příležitosti 90 let od jejich vyzvednutí. Ve 30. letech minulého století kamenné desky vyvolaly na Moravě velký mediální zájem a přitáhly do Chřibů tisíce poutníků, vědecká komise je ale později prohlásila za podvrh. Objev byl učiněn na sklonku června 1932, není to významný archeologický nález, ale příběh, který Stupavská falza provází, je hodně zajímavý, řekl dnes ČTK archeolog Luděk Galuška.

Několik částí kamenné desky bylo vykopáno z popudu domkářky Klementiny Maštalířové ze Stupavy. Na místo byla žena údajně upozorněna ve snu a měla vidiny. Nález tehdy vzbudil velkou pozornost a do Chřibů přilákal davy. Kolem údajného místa posledního odpočinku svatého Metoděje vyrostly stánky s občerstvením, prodávaly se tam pohlednice i upomínkové předměty. Odborníci však po prozkoumání prohlásili nálezy za podvrh.

"V příběhu Stupavských falz je skryto lidské odhodlání, přesvědčení a myslím si, že i trošku lidské vypočítavosti a chtění něco z toho mít," uvedl Galuška. Je podle něj také odrazem toho, že v oblasti Chřibů a obecně na Slovácku, poměrně silně nábožensky založeného, je snaha najít hrob arcibiskupa Metoděje a zabývat se obdobím Velké Moravy. "Příběh je vyústěním chtění poznat Velkou Moravu. To snad není nikde na Moravě ani na Slovensku, takové to silné velkomoravské a cyrilometodějské povědomí. Příběh zapadá do širšího příběhu hledání hrobu arcibiskupa Metoděje a řekl bych, že tento příběh je asi vůbec nejznámější kauzou v celé historii bádání o hrobu Metoděje," uvedl Galuška. Kde je skutečně Metodějův hrob, není jisté.

Původ Stupavských falz i důvod, proč byla pořízena, není znám. Maštalířovou přitom podle Galušky nelze považovat za falzifikátorku, žena tomu věřila. "Myslíme si, odkud asi ten vítr vál. Je tam určitý okruh pěti nebo sedmi lidí, z nichž někteří jsou více pravděpodobní a někteří méně, ale to už dnes nikdo nezjistí," uvedl Galuška.

Stupavská falza jsou běžně vystavena v expozici v Centru slovanské archeologie Moravského zemského muzea v Uherském Hradišti. Po vystavení ve Stupavě se tam opět vrátí. Galuška si na dnešek připravil ve Stupavě přednášku o hledání hrobu arcibiskupa Metoděje a falzech.