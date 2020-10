Ve středu zemřelo 108 lidí nakažených covidem, dosud nejvíc

Praha - Ve středu byl v Česku zaznamenán rekordní podíl lidí pozitivně testovaných na nemoc covid-19 i nejvyšší počet úmrtí nakažených lidí za den, a to 108. Bylo provedeno dosud nejvíce testů za 24 hodin, a to přes 44.000. Zároveň byl rekordní i počet potvrzených případů covidu-19 - téměř 15.000, takže podíl nakažených na počtu testů dosáhl 33,99 procenta. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Za dnešek testy zatím k 18:00 potvrdily nákazu u 7511 lidí v Česku, tedy méně než za stejnou dobu ve středu, kdy bylo k večeru přes 8800 nových případů. Navzdory poklesu je dnešní množství nově nakažených druhé nejvyšší k 18:00 za dobu epidemie. Od 1. března, kdy byli v Česku zaznamenáni první nakažení koronavirem, bylo potvrzeno celkem zhruba 216.400 případů covidu-19. Nemocí aktuálně trpí asi 131.000 lidí, v nemocnicích je 4777 z nich. Za celou dobu epidemie zemřelo 1828 lidí nakažených koronavirem.

U většiny nemocných má covid-19 mírný průběh. Podíl nakažených koronavirem, kteří jsou nyní v nemocnici, činí zhruba 3,9 procenta. Počty hospitalizovaných i zemřelých ale v posledních dnech prudce rostou. Jen od začátku tohoto týdne se počty hospitalizovaných, včetně vážných případů, i zemřelých zvýšily shodně zhruba o čtvrtinu.

Nejvýrazněji rostou počty případů covidu-19 na Zlínsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno zhruba 999 nakažených na 100.000 obyvatel. Druhý nejvýraznější růst je aktuálně podle webu ministerstva na Královéhradecku, a to přes 987 případů covidu-19 na 100.000 obyvatel za týden.

Kvůli rychlému šíření nákazy je ode dneška až na výjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Lidé mohou nakoupit jen základní zboží, jako potraviny či léky, a další vybrané produkty. Z uzavření služeb dostaly od vlády výjimku třeba autoservisy či výdejny zásilek. Zakázán je volný pohyb lidí, vyjma cest do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou. Kromě nejnutnějších cest ale mohou lidé vyrazit třeba také do přírody či na chaty. Setkat se mohou pouze dva lidé, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.