Ve středu začne první hokejová liga, Zlín chce zpátky mezi elitu

Praha - Ve středu odstartuje nový ročník první hokejové ligy. Ve čtrnáctičlenné soutěži jsou dva hlavní favorité - po okamžitém návratu mezi elitu lační Zlín a již delší dobu o postup usiluje Vsetín. Ztíženou pozici bude mít prvoligový šampion poslední sezony Jihlava. Dukla bude po demolici Horáckého stadionu hrát domácí zápasy v Pelhřimově a Jindřichově Hradci.

Po překlenovacím období spojeném s koronavirovou krizí se první liga zredukovala ze 17 na 14 týmů. Základní část skončí 52. kolem ve středu 1. března a poslední tým sestoupí do druhé ligy. Play off začne předkolem na dva vítězné duely pro týmy na 7. až 10. místě. Čtvrtfinále, kam postoupí přímo první šestka po základní části, se bude hrát na tři vítězné zápasy a semifinále i finále na čtyři. Vítěz druhé nejvyšší soutěže bude hrát baráž na čtyři vítězné zápasy proti celku z posledního místa extraligy.

Zlín na jaře sestoupil po 42 letech. "Myslím, že se nám podařilo sestavit kvalitní kádr, jehož cílem by měl být návrat do extraligy. Nebereme to automaticky, ale uděláme maximum pro to, aby se to povedlo," prohlásil generální manažer Jiří Marušák. "Jsme jedním z favoritů, ale ne jediní. K nim patří vedle Vsetína i Slavia či Sokolov," doplnil trenér Rostislav Vlach.

Postupové plány má i Vsetín, který za poslední čtyři sezony skončil v základní části dvakrát druhý a dvakrát třetí. Na jaře se tým prokousal až do finále play off, kde podlehl Jihlavě 2:4 na zápasy.

"Na tréninku to vypadá velmi dobře. Je jen otázka času, kdy odehrajeme více zápasů a vše si sedne. Jsem přesvědčený, že kvalita v kádru je na to, abychom dosáhli našich předsezonních cílů. Ty si ale nechám pro sebe. Když se sny, touhy, cíle nebo předsevzetí řeknou nahlas, většinou se to nepovede. Ale na novou sezonu se moc těším. Celé léto jsme tvrdě dřeli a nyní se těším, že bude fungovat to, co jsme trénovali," uvedl trenér Roman Stantien pro klubový web.

Ani Jihlava nakonec v minulém ročníku neproměnila sny o extralize ve skutečnost. V baráži podlehla předposlednímu celku extraligové tabulky Kladnu 1:4 na zápasy. Shodou okolností čeká nyní Duklu - podobně jako v minulé sezoně Rytíře - dlouhé období bez opravdového domácího prostředí. Nová multifunkční aréna se má otevřít až v roce 2024.

Do dění na předních místech tabulky chce promluvit i Slavia. "Konkrétní cíle si teď nedávám, ale chceme být úspěšní. A hlavně hrát atraktivní hokej, který se bude líbit, přiláká fanoušky na stadion a bude je bavit. Nebude to jen o Zlínu, který asi je největší adept na postup. Nebude to ani o Vsetínu, ale těch vyrovnaných a výborně hrajících týmů bude podstatně víc," mínil sportovní manažer Pražanů Jaroslav Bednář.