Ve středu se opět rozběhne Evropská liga

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalová Evropská liga se po březnovém přerušení kvůli pandemii koronaviru a dohrání domácích soutěží znovu rozběhne bez diváků ve středu a ve čtvrtek osmifinálovými zápasy. Šest z nich se uskuteční formou klasického odvetného zápasu na vlastních stadionech týmů. Souboje Inter Milán - Getafe a Sevilla - AS Řím se ale odehrají turnajovým způsobem na jedno utkání na neutrální půdě v Německu, kde od čtvrtfinále v tomto formátu vyvrcholí zbytek ročníku.

Hostitelskými městy budou Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen a Kolín nad Rýnem, kde se 21. srpna uskuteční finále. Původně se mělo hrát 27. května v Gdaňsku. Polské město bude hostit finále v příští sezoně.

Italsko-španělské dvojzápasy se kvůli epidemiologické situaci v obou zemích nestihly na rozdíl od ostatních ani rozehrát. Inter se ve středu s Getafe utká v Gelsenkirchenu a Sevilla s AS Řím o den později v Duisburgu. Sevillský brankář Tomáš Vaclík kvůli zranění kolena chyběl v závěru ligové sezony, ale ve čtvrtek by reprezentační jednička podle médií měla být připravena.

Milánský celek obsadil v uplynulém ročníku Serie A druhé místo, což je jeho nejlepší výsledek od ročníku 2010/11. "Slibuju fanouškům, že v Evropské lize do toho dáme všechno. Nevím, jestli zvedneme trofej nad hlavu, ale hráči mají srdce, hrdost a chtějí dokázat, že si kritiku, které čelili, nezasloužili," citovaly klubové stránky trenéra "Nerazzurri" Antonia Conteho.

Zatímco Getafe skončilo v La Lize osmé, Sevilla se čtvrtým místem kvalifikovala do Ligy mistrů. Andaluský celek je s pěti triumfy v Poháru UEFA/Evropské lize nejúspěšnějším týmem v historii soutěže. V minulé sezoně vyřadila Sevillu ve stejné fázi pražská Slavia.

AS Řím dopadl v italské lize o příčku hůře, celek z italské metropole se ale na zápas se Sevillou naladil sobotním vítězstvím 3:1 na hřišti mistrovského Juventusu Turín v závěrečném kole Serie A. "Je to užitečná výhra, mužstvo hrálo sebevědomě. Trochu jsme změnili sestavu, protože jsme mysleli už na Sevillu. Musíme se soustředit na přípravu, jelikož to proti Seville nebude jednoduché," řekl pro klubový web kouč AS Řím Paulo Fonseca.

Téměř jistě postoupí do čtvrtfinále třetí celek poslední sezony anglické ligy Manchester United, který si z Lince přivezl náskok 5:0. Blízko účasti mezi nejlepším osmičkou jsou také Basilej, která zdolala Eintracht Frankfurt na jeho hřišti 3:0, a Leverkusen díky výhře 3:1 ze stadionu Glasgow Rangers.

"Respektujeme skóre, ale jelikož hrajeme za Rangers, budeme bojovat až do konce. Pokud nepostoupíme dál, chceme ve čtvrtek alespoň vyhrát. Chceme všem ukázat, že jsme schopní hrát na takové úrovni," prohlásil trenér skotského celku Steven Gerrard po sobotní výhře 1:0 v Aberdeenu v úvodním kole nové ligové sezony.

Venkovní vítězství 2:1 bude v domácí odvetě bránit i Šachtar Doněck proti Wolfsburgu. Turecký mistr Istanbul Basaksehir zase na hřišti FC Kodaň bude hájit náskok 1:0. Výhodnější pozici má před domácí odvetou proti řeckému šampionovi Pireu rovněž Wolverhampton. Úvodní zápas v Řecku skončil 1:1.