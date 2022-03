Ve středu se ohlásilo 10.731 uprchlíků z Ukrajiny, celkem jich je téměř 25.000

Praha - Ve středu se na cizinecké policii či v asistenčních centrech ohlásilo 10.731 lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí cizinecké policie Renata Grecmanová. Od začátku ruské invaze do země se v Česku zatím zaregistrovalo 24.708 lidí. Ministerstvo vnitra za středu vydalo 7442 speciálních víz určených pro lidi zasažené invazí, celkem je již dostalo 13.614 lidí. Ministerstvo čísla uvedlo na twitteru.

"Za včerejší den si ohlašovací povinnost splnilo celkem 10.731 cizinců. Cizinci se hlásí jak na místně příslušných odborech cizinecké policie, tak i v Asistenčních centrech pomoci," uvedla Grecmanová.

Na cizinecké policii se příchozí lidé musí registrovat do tří dnů po příjezdu. Pokud bydlí v nějakém zařízení, nahlásí je ubytovatel. Poté mají lidé 90 dnů na vyřízení víza, o které mohou žádat na pracovištích azylové a migrační politiky po celém Česku. Díky speciálním dlouhodobým vízům, které vydává ministerstvo vnitra, budou lidé z Ukrajiny automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění, mohou si s nimi také vyřídit povolení k zaměstnání.

Asistenční centra, která vznikají v Praze i v dalších krajích, mají podle ministerstva vnitra řešit kromě registrace a zdravotních prohlídek nově příchozích také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. V hlavním městě mohou lidé využít služeb centra v budově Městské knihovny na Mariánském náměstí, v Brně funguje centrum na Výstavišti. Seznam všech asistenčních center je k dispozici na webových stránkách ministerstva vnitra.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dnes uvedl, že z Ukrajiny od počátku invaze utekl už více než milion lidí. Jde zhruba o dvě procenta ze 44 milionů obyvatel země. Na územích kontrolovaných Kyjevem, mezi něž se nepočítají separatistické republiky na východě země a Ruskem anektovaný poloostrov Krym, žije asi 37 milionů obyvatel.

Nejvíce uprchlíků z Ukrajiny směřuje do Polska. Tamní hraniční stráž uvedla, že od začátku invaze dorazilo přes 575.000 lidí z Ukrajiny, z toho asi 95.000 lidí během středy. Podle sčítání UNHCR druhý nejvyšší počet uprchlíků zamířil z Ukrajiny do Maďarska - podle středečních údajů to bylo přes 133.000 lidí, bezmála 100.000 uprchlíků registruje Moldavsko.

Slovenská policie uvedla, že do dnešního rána překročilo hranice přes 79.000 ukrajinských uprchlíků. Ukrajinci míří také do Rumunska, kde jich zatím skončilo něco přes 50.000, asi 48.000 lidí se podle UNHCR vydalo do Ruska.

Počet ohlášených uprchlíků z Ukrajiny:

Datum Počet registrovaných 25.02.2022 936 26.02.2022 717 27.02.2022 732 28.02.2022 4823 01.03.2022 6769 02.03.2022 10.731 Celkem 24.708

Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie

Centrum na výstavišti v Brně odbavilo za první den přes 1000 Ukrajinců

Asistenční centrum na výstavišti v Brně odbavilo ve středu za první den fungování přes 1000 lidí z Ukrajiny, kteří prchají ze země kvůli válce s Ruskem. ČTK to řekla mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková. Centrum je v pavilonu B, kde si Ukrajinci mohou vyřídit registraci, víza, zdravotní pojištění a také si mohou zajistit ubytování. Ukrajinu před týdnem napadlo Rusko.

Centrum zahájilo provoz ve středu ráno a funguje 24 hodin denně. Uprchlíci se musejí po příchodu do ČR zaregistrovat do tří dnů. Na výstavišti mají vše pod jednou střechou od registrace přes získání víza, které je spojené se zdravotním pojištěním. Mohou se také zapsat na úřad práce a zajistit si bydlení. V místě dostanou i jídlo a potřebné rady.

Krajský úřad má pro uprchlíky k dispozici domluvených tisíce míst v hotelech a penzionech. Kromě toho má Brno vyčleněné byty pro více než 500 lidí, uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu před týdnem ve čtvrtek. Boje si vyžádaly mnoho obětí. Z Ukrajiny prchly do různých zemí už stovky tisíc lidí.