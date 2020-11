Ve středu se do škol vrátí maturanti, od 30. listopadu další žáci ZŠ

Praha - Ve středu 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol, obnoví se v nich také praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Souvisí to s tím, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek na jednání vlády navrhne zmírnění opatření proti covidu-19. Z pátého stupně protiepidemického systému by se Česká republika měla přesunout do čtvrtého. Pokud se tak stane, další žáci základních škol se vrátí do tříd od 30. listopadu. Bez omezení první stupeň a deváté třídy, další třídy druhého stupně se budou střídat.

Fotogalerie

"Od středy 25. listopadu se vrátí prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků šestiletých oborů vzdělávání v konzervatoři na středních školách. Stejně tak, a odpovídá to prioritám, které jsme jako ministerstvo představili před několika týdny, se vrátí zpět prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků, respektive studentů," řekl Plaga.

Nadále se podle Plagy budou muset nosit roušky po celou dobu vyučování. Nutné je též pravidelné větrání a dodržování hygienických standardů, dodal.

Školy jsou nyní z velké části kvůli epidemii covidu-19 zavřené a je v nich povinná výuka na dálku. V provozu zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů. Ve středu se pak do lavic vrátily první a druhé třídy základních škol a všechny ročníky škol speciálních.

Další žáci ZŠ půjdou do škol 30. listopadu, druhý stupeň střídavě

Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat po týdnu. Novinářům to dnes řekli ministři školství Robert Plaga (ANO) a Jan Blatný (za ANO). Podmínkou je schválení přesunu ČR z pátého do mírnějšího čtvrtého protiepidemického stupně rizika, který má v pátek schvalovat vláda.

Základní školy se otevírají později než poslední ročníky škol středních a vysokých. "Je potřeba, aby při změnách a návratu velkého počtu žáků do škol byl dostatečný čas na jejich přípravu. Aby to rodiče i děti věděli dostatečně dopředu," uvedl Plaga. Zpoždění otevření škol proti zlepšení vývoje epidemie, když se přesun ČR do čtvrtého stupně protiepidemického systému očekává od pondělí, podle Plagy situaci zpřehledňuje. "Je potřeba celou výuku organizačně nachystat. Školy vždy dostanou dost času na to, aby se na rozvolňující opatření připravily," dodal.

Platí podle něj stejně jako při návratu dětí prvních a druhých tří režimová opatření, jako jsou roušky po celou dobu vyučování, časté větrání tříd a další hygienická opatření. "Naprosto chápu rodiče, ale i děti, že berou roušky jako omezující věc, ale je to nezbytné. Je to jedno ze zásadních opatření, která mohou snížit výskyt viru v populaci," řekl ministr školství.

Základní školy byly uzavřeny od 14. října, děti se povinně musely účastnit distanční výuky. Žáci 1. a 2. tříd základních škol se vrátili ve středu 18. listopadu, bylo jich více než 216.000. Otevřely se také speciální školy, které byly zavřené od 2. listopadu. Navštěvuje je zhruba 27.000 dětí, zhruba polovina rodičů si ale děti dál nechala doma.

Na rozdíl od jara, kdy školy rovněž zasáhla opatření proti koronaviru, je nyní docházka povinná. Rodiče, kteří z různých důvodů nechtějí děti do škol posílat, musí podle dřívějších vyjádření ministra jednat s řediteli škol.

Stejně tak je podle Plagy povinné nošení roušek, není proto možné tolerovat, že někteří rodiče dětem roušky dávat do školy nechtějí. "Nošení roušek není svévole ministerstva školství, i v Německu a dalších zemích je to běžná věc. Je omezující, ale je nezbytné," sdělil. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které je zavedlo, platí v celé společnosti, nejen na školách, zdůraznil Plaga.

Vysoké školy se od 25. listopadu vrátí k výuce posledních ročníků

Studenti posledních ročníků vysokých škol se budou moci od 25. listopadu vzdělávat ve skupinách po 20 lidech. Platí to pro laboratorní, praktickou nebo uměleckou výuku. V současné době je na vysokých školách povolena jen výuka na dálku. Většina studentů nemohla kvůli nařízení krajských hygienických stanic prezenčně ani zahájit podzimní semestr.

"Rovněž se vrací realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia na vysokých školách," uvedl ministr Plaga. Tabulka opatření zveřejněná ministerstvem školství počítá také s možností individuálních konzultací, klinických stáží nebo využívání školních sportovišť pro výuku.

Studenti ostatních ročníků vysokých škol by se podle ministra měli vrátit do škol až v nižších stupních rizika posuzovaného podle protiepidemického systému PES ministerstva zdravotnictví. Tabulka ministerstva školství počítá ve třetím stupni, do kterého podle dnešního stupně rizika zbývá ČR klesnout o jediný bod, se skupinovou praktickou výukou do 20 osob pro všechny ročníky a s prezenční výukou ve stejně velkých skupinách pro první ročníky.

Vysoké školy začaly již při zahájení semestru plošně přecházet na výuku na dálku. Nejprve kvůli nařízení hygieniků v některých krajích, od 12. října opatřením vlády v celé ČR s výjimkou praktické výuky pro zdravotnické obory. Od poloviny října jsou povolené jen zkoušky s účastí do deseti lidí. Některé vysoké školy se rozhodly, že semestr už dokončí formou distančního vzdělávání. Prezenční praktickou výuku plánují školy doplnit většinou buď ve zkouškovém období, nebo v letním semestru.

Avizované uvolnění výuky na vysokých školách je podmíněno tím, že vláda v pátek přesun do čtvrtého stupně schválí. V současné době je země v pátém, nejpřísnějším stupni. Stav epidemie už ale více než sedm dní odpovídá zlepšení potřebnému pro zavedení čtvrtého, mírnějšího stupně opatření. V tom by se kromě otevření základních škol, části středních a vysokých měl také zmírnit zákaz nočního vycházení nebo povolit setkávání až šesti osob.

Na ZUŠ a jazykových školách bude možná omezená prezenční výuka

Od středy 25. listopadu se bude moci konat prezenční výuka "jeden na jednoho" na základních uměleckých školách a jazykových školách. V ostatních případech bude nadále pokračovat distanční výuka s možností individuálních konzultací. Totéž se týká středisek volného času.

Jazykové a nostrifikační zkoušky se budou moci od středy konat do deseti osob v jedné místnosti. Přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními. Mohou se též uskutečnit zkoušky na základě mezinárodních dohod.

Uvolnění opatření ve školách souvisí s tím, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek na jednání vlády navrhne zmírnění opatření proti covidu-19. Z pátého stupně protiepidemického systému by se Česká republika měla přesunout do čtvrtého.

Žáci i zaměstnanci musejí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Nedávno aktualizované opatření ministerstva zdravotnictví zahrnuje ustanovení, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, smí učitel použít ochranný štít. Žáci v základních uměleckých školách nemusejí mít roušky v případě, že to charakter vzdělávací aktivity neumožňuje, například tedy při hře na dechové nástroje.

Blatný navrhne vládě v pátek zmírnění opatření podle PES

Ministr Blatný v pátek vládě navrhne zmírnění opatření proti covidu-19. Z pátého stupně protiepidemického systému PES by se ČR měla od pondělí přesunout do čtvrtého, který znamená mírnější opatření.

"Nejedná se o robotický systém, který by sám o sobě řídil tyto změny, ale je potřeba se dohodnout na tom, jak budou změny aplikovány," uvedl Blatný.

Ve čtvrtém stupni, který znamená rizikové skóre od 61 do 75, se má obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách. Povoleno by mohlo být také shromažďování až šesti osob nebo by měl být zmírněn zákaz vycházení až od 23:00 místo současných 21:00.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie v Česku podle čtyř kritérií, každému přiřazuje bodovou hodnotu a jejich součtem je výsledné rizikové skóre, roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle jeho výše je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření. Nejpřísnější fialový stupeň začíná na 75 bodech, pod tento počet situace v ČR klesla minulou středu. Právě sedmidenní nezhoršování je podmínkou pro to, aby ministerstvo navrhlo zmírnění opatření. Pro zpřísnění stačí tři dny.

Ve vyšších stupních rizika se počítá se stejnými opatřeními pro celou republiku, ve dvou nejnižších by mohlo být podle dřívějších vyjádření ministra různé nastavení opatření v jednotlivých krajích. I první nejmírnější stupeň vyžaduje nouzový stav. Ten současný sněmovna schválila do 20. listopadu, dnes jedná o jeho prodloužení.

Pokud by nouzový stav nepokračoval, nebyl by podle ministra Blatného protiepidemický systém nic jiného než doporučení. Na opatření omezující pohyb osob, výuku ve školách nebo zavření obchodů či restaurací plošně, je podle něj nouzový stav nezbytný.