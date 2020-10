Ve středu ráno mimořádně zasedne vláda

Praha - Ve středu v 08:00 mimořádně zasedne kabinet hnutí ANO a ČSSD. ČTK to sdělil úřad vlády. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dnes v Poslanecké sněmovně naznačil, že bude nutné brzy přijmout další opatření k omezení šíření koronaviru. I za současných omezení je podle něj kontaktů mezi lidmi stále příliš mnoho.

Vláda bude jednat formou videokonference znovu už po dvou dnech. Z koronavirové agendy v pondělí schválila například mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, na jehož základě bude povinné od středy nosit roušku i venku na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku budou mít členové jedné rodiny nebo lidé při sportování. Povinné budou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny.

Dnes před poslanci Prymula naznačil, že přijdou další, přísnější opatření k omezení šíření nového koronaviru. Restrikce se podle ministra vždy nedodržují. Největší nápor na zdravotnický systém očekává ministr mezi 3. a 11. listopadem.

V pondělí po zasedání kabinetu Prymula poznamenal, že se tento týden nebude na vládě diskutovat o případném dalším omezení života v Česku, takzvaném lockdownu. "Základní opatření by měla platit minimálně 14 dnů, abychom věděli, že mají nějaký dopad. Nemyslím si, že by to bylo ve středu nebo kdykoliv tento týden," řekl v pondělí. Za základní opatření ministr označil uzavření škol a restaurací, sportu a kultury a omezení shromažďování na šest osob. Školy jsou i pro žáky prvního stupně základních škol zavřené do 2. listopadu, další opatření platí do konce nouzového stavu, který je prozatím do 3. listopadu.

Vláda kvůli nárůstu počtu nakažených nemocí covid-19 zpřísnila opatření od minulé středy, kdy vedle restaurací, barů a klubů zavřela i školy, s výjimkou mateřských a speciálních, a omezila shromažďování na nejvýš šest lidí. Je také zakázáno pít alkohol na veřejně přístupných místech.

opm rot