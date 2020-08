Ve středu přibylo v ČR 398 nakažených, v týdnu už přes 1000

Praha - Laboratoře v Česku odhalily ve středu 398 nových případů nákazy koronavirem. Je to druhý nejvyšší nárůst od začátku epidemie. Za dnešek zatím do 18:00 přibylo 221 potvrzených případů nemoci covid-19, podobně jako v předchozích dnech za stejnou dobu. Od začátku epidemie se v Česku nakazilo 23.169 lidí, jen za tento týden přibylo už přes 1200 nakažených. Zhruba tři čtvrtiny nakažených se z nemoci vyléčilo a 418 lidí s covidem-19 zemřelo. Aktuálně je tak v Česku je 5561 lidí s covidem-19. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

V nemocnicích bylo podle posledních údajů k úterku 130 lidí s koronavirem, nejvíc od 13. května. V těžkém stavu bylo 31 pacientů, rovněž nejvyšší počet za víc než čtvrt roku. Údaje za středu zatím ministerstvo nezveřejnilo. Výrazně nižší než na jaře je podíl hospitalizovaných z celkového počtu aktuálně nakažených. V nemocnici je nyní zhruba 2,5 procenta lidí, u nichž byl koronavirus diagnostikován. V březnu, dubnu a květnu to bylo i více než deset procent. U většiny nakažených má nemoc mírný průběh, někteří jsou zcela bez příznaků.

Nejhorší situace zůstává na Kolínsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno zhruba 44 nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel. Následuje Praha s více než 42 nakaženými na 100.000 obyvatel. V celé republice není žádný okres, kde by za uplynulý týden nebyl potvrzen ani jeden nový případ koronaviru.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v úterý uvedl, že se většinou jedná o již známá ohniska nemoci. Reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, odhaduje na 1,1. Na podzim očekává minimálně stejný záchyt nových případů, spíš ale vyšší.

V úterý Dušek novinářům tvrdil, že situace je navzdory vysokému počtu nových případů relativně klidná a vysoké denní nárůsty nakažených souvisejí s velkým počtem prováděných testů na covid-19. Ve středu ale například počet testů oproti úterý mírně poklesl, ale podíl nově zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů stoupl. V úterý činil 4,2 procenta a ve středu 4,62 procenta. Podíl případů na provedených testech roste již druhý den.

Zářijový návrat dětí a studentů do škol a lidí z dovolených by mohl podle epidemiologů situaci s koronavirem zhoršit. Od září proto bude povinné zakrývání nosu a úst v hromadné dopravě, na úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na vnitřních akcích od stovky účastníků a u říjnových krajských a senátních voleb.

Tým takzvané chytré karantény dnes na twitteru uvedl, že od 1. září spustí novou centrální linku pro informace ohledně koronaviru s číslem 1221. Bude podle nich schopna přijmout až 3000 hovorů denně z celé republiky. Hned v polovině března, po začátku epidemie koronaviru v Česku, přitom nezávislí odborníci z iniciativy COVID19CZ spustili pro informace o koronaviru linku 1212. Ministerstvo zdravotnictví ale 1. července oznámilo, že zdravotnickou část linky 1212 ukončuje a zůstává jen část pro informace pro podnikatele. Ministerstvo tehdy zavedlo linku 224 972 222 pro zdravotnické informace nejen ke covidu-19.