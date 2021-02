Ve středu přibylo 13.657 nakažených, o 2700 více než před týdnem

Praha - V Česku ve středu přibylo 13.657 potvrzených případů koronaviru. Je to sice pokles proti úterý, ale zároveň je to zhruba o 2700 nakažených víc než před týdnem a jde o druhý nejvyšší denní nárůst od prvního lednového týdne. V nemocnicích bylo ke středě 6967 pacientů s covidem-12, jejich počet proti úterý mírně klesl. V těžkém stavu je 1432 lidí, o deset méně než v úterý. S nákazou dosud v Česku zemřelo 19.835 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od začátku epidemie se v České republice nakazilo 1,198.168 lidí. Více než milion z nich se z nemoci vyléčil. Momentálně tak v zemi je zhruba 132.000 nakažených, většina s mírným průběhem.

V Česku přesto v posledních týdnech vytrvale klesají počty volných lůžek v nemocnicích. K dnešnímu ránu bylo na ARO a jednotkách intenzivní péče volných 566 lůžek. Je to 14 procent z celkových kapacit míst na ARO a JIP v zemi. U lůžek s umělou plicní ventilací je podle údajů ministerstva volná zhruba třetina a u standardních lůžek s kyslíkem necelá čtvrtina z celkového počtu.

Počet vážně nemocných se v pondělí poprvé od začátku epidemie dostal přes 1400. Celkem hospitalizovaných bylo v předchozích dvou dnech více než 7000. Statistiky ministerstva navíc nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky, ačkoli v nemocnicích dále zůstávají. Ministerstvo také údaje upravuje zpětně.

Ve středu bylo pozitivních 38,3 procenta testovaných, přibližně stejně jako o den dříve. Podíl nakažených z celkového počtu testovaných se v poslední době drží vysoko. Sedmidenní průměr pozitivit je 35,25 procenta.

Rostou také počty zemřelých s koronavirem. V minulém týdnu bylo ve třech dnech obětí více než 160. Tento týden zatím zemřelo s covidem 350 lidí, na středu připadá 67 obětí. Tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou. Méně než sto obětí za den bylo naposledy 20. prosince loňského roku.

Koronavirem nejvíce postižený region je stále Tachovsko. V uplynulých sedmi dnech tam zaznamenali 1467 nakažených na 100.000 obyvatel. Více než tisíc případů v přepočtu na obyvatele přibylo také v sousedním okrese Plzeň-sever, na Rokycansku a na Náchodsku. Lepší situace je momentálně na jihu a východě Česka. Na Vsetínsku, Strakonicku a Ostravsku bylo v uplynulém týdnu méně než 300 případů na 100.000 obyvatel.

Rizikové skóre protiepidemického systému PES je druhým dnem na 75 bodech, tedy těsně ve čtvrtém z pěti stupňů pohotovosti. Reprodukční číslo kleslo jen o tisíciny, zůstává na 1,18. Původně se indexem PES měla řídit opatření proti šíření koronaviru, ale nyní už jeho hodnota není relevantní, hlavním ukazatelem je pro vládu naplněnost nemocnic.

Od 27. prosince se v Česku proti koronaviru očkuje. Od té doby bylo ke středečnímu večeru podáno podle dat ministerstva skoro 600.429 dávek vakcín a přibližně 227.000 lidí už dostalo obě potřebné dávky.