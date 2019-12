Ve středu pozná fotbalová Liga mistrů poslední dva osmifinalisty

Praha - Ze středečních soubojů skupinové fáze fotbalové Ligy mistrů vzejdou poslední dva osmifinalisté. Zamotanější je situace ve skupině C, odkud s Manchesterem City postoupí do play off Šachtar Doněck, Dinamo Záhřeb, nebo Bergamo. Ve skupině D, kterou vyhraje Juventus Turín, se na dálku rozhodne mezi Atléticem Madrid a Leverkusenem.

Nejlepší výchozí pozici ve skupině C má Šachtar. Ukrajinský celek je druhý o bod před Dinamem a o dva před Bergamem, s nímž se doma střetne. Dál ho může posunout i remíza, ale v tom případě nesmí Dinamo porazit Manchester City. Šachtar ale v posledních šesti domácích zápasech v evropských pohárech nezvítězil.

"Podstatné je rozebrat si náš první zápas v Itálii, který jsme vyhráli 2:1. Bergamo hraje trochu odlišně než tehdy, takže uvidíme, jakou sestavu zvolíme," citovaly klubové stránky trenéra Šachtaru Luíse Castra.

Bergamo usiluje o postup při premiérové účasti v Lize mistrů a zajistí mu ho výhra při současné ztrátě Dinama. Úřadující chorvatští mistři se v předchozích šesti případech do vyřazovací části soutěže neprobojovali. City se ale v poslední době nedaří, z posledních čtyř soutěžních duelů zvítězili v jediném.

Atléticu stačí k postupu výhra nad posledním Lokomotivem Moskva, případně zaváhání Leverkusenu s Juventusem Turín, který má zaručené prvenství ve skupině. Španělský celek doma v evropských pohárech prohrál jediný z posledních 24 zápasů.

Leverkusen musí "Starou dámu" porazit a doufat ve ztrátu Atlética. Bayer doma vyhrál jen dva z posledních osmi zápasů Ligy mistrů, ale Juventus uspěl v Německu pouze jednou z posledních sedmi duelů v soutěži.

"Dvě kola před koncem se zdál postup kvůli čtyřbodové ztrátě na Atlético nemožný. Teď máme aspoň minimální šanci. Naším cílem je rychle jít do vedení a vytvořit tím tlak na Atlético," řekl pro klubové stránky záložník Leverkusenu Lars Bender.

V dalších dvou skupinách se hraje pouze o třetí místo zaručující účast v jarní fázi Evropské ligy. Ve skupině A mají Bruggy jednobodový náskok před Galatasarayem Istanbul a oba celky čekají zápasy s jistými postupujícími. Belgický tým doma vyzve Real Madrid, turecký celek, který má s jedním vstřeleným gólem nejhorší útok v soutěži, se představí na hřišti PSG.

Ve skupině B se v přímém souboji o Evropskou ligu utkají Olympiakos Pireus a Crvena zvezda. Bělehradský tým v minulém kole utrpěl doma debakl 0:6 s Bayernem a má s 19 brankami nejhorší obranu v soutěži. Před Olympiakosem má ale dvoubodový náskok, takže mu stačí remíza.

Bayern Mnichov má jako jediný tým v LM stoprocentní bilanci a Tottenham se na jeho hřišti bude snažit odčinit porážku 2:7 z prvního duelu. V Londýně se čtyřmi trefami ve druhé půli blýskl Serge Gnabry a Spurs si budou muset dávat pozor i na Roberta Lewandowského, s 10 góly nejlepšího kanonýra soutěže.

Start ve vyřazovací části LM si vedle Bayernu, Juventusu, Manchesteru City, PSG, Realu a Tottenhamu zajistily i Barcelona a Lipsko. Dalších šest osmifinalistů určí dnešní zápasy.

Zajímavosti před středečními zápasy 6. kola Ligy mistrů: -------- Skupina A: Club Bruggy - Real Madrid Výkop: středa 11. prosince, 21:00. Rozhodčí: Stieler - Pickel, Gittelmann - Dingert (video, všichni Něm.). Bilance: 3 1-2-0 4:2. Zajímavosti: - Real má jisté v osmifinále, Bruggy nemůžou do další fáze soutěže postoupit - Bruggám zajistí třetí místo a přesun do Evropské ligy výhra, případně ztráta Galatasaraye - Real na hřištích belgických soupeřů v evropských pohárech prohrál 6 z 10 zápasů - Real postoupil v novodobé historii LM do vyřazovací fáze ve všech 24 sezonách, což je rekord Paris St. Germain - Galatasaray Istanbul Výkop: středa 11. prosince, 21:00. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) - Fabbri (video, It.). Bilance: 5 3-0-2 9:5. Zajímavosti: - PSG je jistý vítěz skupiny, Galatasaray nemůže do osmifinále postoupit - Galatasaray si může vybojovat účast v jarní fázi EL, k tomu potřebuje zvítězit a doufat ve ztrátu Brugg - PSG doma tureckým mužstvům v pohárech ve 4 zápasech nepodlehl - PSG skóroval v 29 zápasech LM po sobě - Galatasaray má s jedním gólem nejhorší útok v soutěži Tabulka: 1. Paris St. Germain 5 4 1 0 12:2 13 2. Real Madrid 5 2 2 1 11:7 8 3. Club Bruggy 5 0 3 2 3:9 3 4. Galatasaray Istanbul 5 0 2 3 1:9 2 Skupina B: Bayern Mnichov - Tottenham Výkop: středa 11. prosince, 21:00. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Peretti - Valeri (video, všichni It.). Bilance: 5 3-1-1 13:6. Zajímavosti: - oba týmy mají zajištěný postup a Bayern je jistý vítěz skupiny - Bayern je jediný tým, který ve skupině vyhrál všech 5 zápasů, a s 21 góly má nejlepší útok soutěže - Tottenham pod Mourinhovým vedením vyhrál 4 z 5 soutěžních utkání a nastřílel 16 branek - Bayern poslední 2 bundesligové zápasy prohrál 1:2 - první vzájemný duel v Londýně vyhrál v říjnu bavorský celek 7:2 a útočník Gnabry vstřelil 4 branky ve druhém poločase jako první hráč v LM - Lewandowski (Bayern) je s 10 góly nejlepším střelcem soutěže a v minulém kole v Bělehradě dal po změně stran 4 góly v rozmezí necelých 15 minut, rychleji to nikdo v historii LM nedokázal Olympiakos Pireus - Crvena zvezda Bělehrad Výkop: středa 11. prosince, 21:00. Rozhodčí: Orsato - Manganelli, Giallatini - Guida (video, všichni It.). Bilance: 1 0-0-1 1:3. Zajímavosti: - oba týmy jsou bez šance na postup do osmifinále - Crvené zvezdě stačí k udržení třetího místa a postupu do EL remíza, Olympiakos musí zvítězit - Crvena zvezda prohrála 5 z 6 pohárových zápasů v Řecku - Olympiakos další porážkou v LM dorovná rekord Porta, které prohrálo 62 zápasů - Crvena zvezda má s 19 inkasovanými góly nejhorší obranu v LM Tabulka: 1. Bayern Mnichov 5 5 0 0 21:4 15 2. Tottenham 5 3 1 1 17:11 10 3. CZ Bělehrad 5 1 0 4 3:19 3 4. Olympiakos Pireus 5 0 1 4 7:14 1 Skupina C: Šachtar Doněck - Bergamo Výkop: středa 11. prosince, 18:55. Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller - Stegemann (video, všichni Něm.). Bilance: 1 1-0-0 2:1. Zajímavosti: - Šachtar postoupí, jestliže porazí Bergamo, případně pokud remizuje a Dinamo nezvítězí - Bergamo musí k postupu do osmifinále LM zvítězit a doufat ve ztrátu Dinama - Šachtar doma v pohárech s italskými týmy vyhrál 5 utkání a 6 prohrál - Šachtar doma v evropských pohárech nezvítězil 6x za sebou - Bergamo může postoupit do osmifinále LM hned při premiéře v LM Dinamo Záhřeb - Manchester City Výkop: středa 11. prosince, 18:55. Rozhodčí: Del Cerro Grande - Yuste, Alonso - Manzano (video, všichni Šp.). Bilance: 0 0-0-1 0:2. Zajímavosti: - Manchester je jistý vítěz skupiny - Dinamo postoupí, pokud zvítězí a Šachtar neporazí Bergamo - Dinamo doma v pohárech porazilo anglického soupeře v jediném z 5 zápasů - Dinamo nepostoupilo do vyřazovací fáze LM ani v jednom z 6 předchozích případů - Manchester vyhrál v jediném z posledních 4 soutěžních zápasů Tabulka: 1. Manchester City 5 3 2 0 12:3 11 2. Šachtar Doněck 5 1 3 1 8:10 6 3. Dinamo Záhřeb 5 1 2 2 9:9 5 4. Bergamo 5 1 1 3 5:12 4 Skupina D: Leverkusen - Juventus Turín Výkop: středa 11. prosince, 21:00. Rozhodčí: Bastien - Zakrani, Haquette - Buquet (video, všichni Fr.). Bilance: 3 1-0-2 3:8. Zajímavosti: - Juventus je jistý vítěz skupiny - Leverkusen postoupí, pokud zdolá Juventus a Atlético neporazí Lokomotiv - Leverkusen doma vyhrál jen 2 z posledních 8 zápasů LM - Leverkusen postoupil do vyřazovací fáze LM v 7 z posledních 8 případů - Juventus vyhrál v LM na hřišti německých týmů jediný z posledních 7 zápasů Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva. Výkop: středa 11. prosince, 21:00. Rozhodčí: Kassai - Ring, Tóth (všichni Maď.) - Marciniak (video, Pol.). Bilance: 4 3-1-0 13:4. Zajímavosti: - Atléticu stačí k postupu výhra, případně zaváhání Leverkusenu - Lokomotiv skončí ve skupině poslední - Atlético postoupilo do vyřazovací fáze LM v 7 z 9 sezon - Atlético doma v evropských pohárech prohrálo jediný z posledních 24 zápasů - Atlético s Lokomotivem ve 4 pohárových zápasech neprohrálo - Atlético nevyhrálo poslední 4 soutěžní zápasy - Lokomotiv prohrál 6 ze 7 pohárových utkáních ve Španělsku a ve zbývajícím remizoval Tabulka: 1. Juventus Turín 5 4 1 0 10:4 13 2. Atlético Madrid 5 2 1 2 6:5 7 3. Leverkusen 5 2 0 3 5:7 6 4. Lokomotiv Moskva 5 1 0 4 4:9 3