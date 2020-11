Ve středu bylo pozitivních téměř 35 procent testů, dosud nejvíce

Praha - Podíl pozitivních testů na koronavirus byl ve středu 34,85 procenta, což je dosud nejvyšší hodnota od začátku epidemie. Laboratoře provedly celkem 45.122 testů a odhalily 15.727 případů nákazy. Byl to nejvyšší nárůst za jeden den. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Dnes do 18:00 přibylo v Česku 6588 nakažených, proti středě je to za stejnou dobu pokles zhruba o 700 případů.

Od března se v České republice koronavirem nakazilo 385.302 lidí, více než 200.000 z nich se vyléčilo. Aktuálně v zemi je 180.566 nakažených. Většina z nich má mírný průběh. V posledních dnech ale rychle roste i počet zemřelých. Dnes do statistik přibylo 168 obětí, z toho 77 úmrtí připadá na dnešek.

V nemocnicích je s covidem 8236 pacientů, což je mírný pokles proti středě. V těžkém stavu je téměř 1200 z nich.