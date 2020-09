Ve středověkém dole Jeroným odkrývají další prostory

V historickém dole Jeroným v Čisté na Sokolovsku, který je národní kulturní památkou, pokračují v odkrývání dalších důlních prostor. V budoucnu by měly být jednotlivé části cínového dolu ze 17. století propojené a mohla by tam přibýt další stezka pro návštěvníky. Na snímku z 24. září 2020 je velká komora v uzavřené části dolu.

V historickém dole Jeroným v Čisté na Sokolovsku, který je národní kulturní památkou, pokračují v odkrývání dalších důlních prostor. V budoucnu by měly být jednotlivé části cínového dolu ze 17. století propojené a mohla by tam přibýt další stezka pro návštěvníky. Na snímku z 24. září 2020 je velká komora v uzavřené části dolu. ČTK/Kubeš Slavomír

Čistá (Sokolovsko) - V historickém dole Jeroným v Čisté na Sokolovsku, který je národní kulturní památkou, pokračují v odkrývání dalších důlních prostor. Na jejich zajištění, odvětrání a odvodnění čerpá sokolovské muzeum, pod které důl spadá, dotaci z ministerstva průmyslu a obchodu. V budoucnu by měly být jednotlivé části cínového dolu ze 17. století propojené a mohla by tam přibýt další stezka pro návštěvníky. ČTK to řekl ředitel sokolovského muzea Michael Rund.

Letos jsou v dole naplánovány práce na odkrývání šachet a komor za 10 milionů korun. Pracuje se zároveň na několika místech. "Jedno pracoviště je odvodňovací neboli dědičná štola Barbora, kde jsme odkryli portál štoly a dalších 20 metrů štoly až do místa, kde je zával ... Dále pracujeme na propadu, kde vytváříme šachtici, která bude do budoucna hluboká až 50 metrů, letos jsme zatím ve 14 metrech," uvedl Rund. Šachta bude v budoucnu sloužit k přepravě materiálu a k odvětrávání dalších části dolu.

Současně v další komoře pracovníci odtěžují sutiny, kterými byly doly po těžbě cínu zasypány. Zajišťují tam historickou jámu, která se jmenuje Jeroným. Podle ní se jmenuje celý důlní komplex. Právě tuto komoru by chtělo muzeum po vyčištění otevřít pro veřejnost. Návštěvníci by si tam mohli prohlédnout stopy po středověkém ručním dobývání, pálení ohněm a dalších postupech získávání cínu. V komoře je i krásné jezírko, které by mohlo přilákat další návštěvníky, uvedl Rund. Na zpřístupnění důlních komor ale nelze čerpat dotace ministerstva průmyslu, proto vedení muzea hledá jiné prostředky.

Na práce v dole získalo sokolovské muzeum od ministerstva 30 milionů korun, na průzkum nových prostor přispívá také Karlovarský kraj. V roce 2015 byla u dolu dokončena stavba zázemí, která umožnila rozšíření otevírací doby na sedm dní v týdnu. Důl Jeroným je veřejnosti přístupný od května do října.