Ve středověkém dole Jeroným na Sokolovsku zpřístupní další trasu

Sokolov - Ve středověkém dole Jeroným u zaniklé obce Čistá na Sokolovsku otevřou tento víkend novou turistickou trasu. Návštěvníci se dostanou do dalších důlních prostor objevených před devíti lety. Uvidí v nich stopy po žárovém dobývání cínu nebo rýhy po nástrojích tehdejších havířů. Součástí je také nová adrenalinová trasa určená pro fyzicky zdatnější turisty, informoval ČTK ředitel sokolovského muzea Michael Rund.

"Současná trasa byla do první části starých důlních prostor zvaných SDD1. Teď se to prodloužilo do části SDD2, což jsou prostory objevené v roce 2014 a 2015. Existují ještě prostory, kterým říkáme SDD3, tam se návštěvníci dostanou jen adrenalinovou cestou skrz úzkou chodbu," řekl Rund. V náročnější trase lidé polezou úzkými chodbami a musí překonat i prudké žebříky. Zájemci se musí dopředu objednat, termíny jsou vždy v sobotu a v neděli.

Délka návštěvnického okruhu se tak z dnešních 150 metrů rozšířila zhruba na dvojnásobek. Návštěvníci v něm mohou spatřit na mnoha místech černě zbarvené stěny a stropy od sazí, které se zde usadily od ohně při takzvaném žárovém dobývání cínu. Uvidí také další stěny, které jsou zbrázděny rýhami po želízkách a špičácích, tedy nástrojích tehdejších havířů.

Náklady na zpřístupnění dalších důlních prostor byly 13 milionů korun. Pořídily se lávky, zábradlí a další zabezpečení. Sokolovské muzeum čerpá prostředky z projektu Žula a voda spolufinancovaného z programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Svobodný stát Bavorsko.

Zaniklý cínový důl ze 14. století ve Slavkovském lese se svoji zachovalostí a rozlehlostí řadí mezi nejvýznamnější památky svého druhu v Evropě. Dochovaly se v něm impozantní středověké komory a důkazy dobývacích metod. Od roku 2008 je chráněný jako národní kulturní památka. Důl Jeroným patří zároveň k nejvýznamnějším exkurzním lokalitám Geoparku Egeria, součásti Česko - bavorského geoparku.

Důl je přístupný od května do října. Od jeho otevření v roce 2013 jej navštívilo přes 46.000 lidí. V roce 2020 měla kulturní památka rekordní návštěvnost, do dolu zavítalo téměř 8000 turistů.