Strážnice (Hodonínsko) - Ukázku bitvy o Kazaň v roce 1918 a potyčku sudetských Němců s československými vojáky z roku 1938 mohly vidět stovky návštěvníků strážnického skanzenu. Historické výjevy dramatických let 20. století předvedli nejen členové Československé obce legionářské (ČSOL), která zde uskutečnila šestý ročník Vojenského dne, ale i další nadšenci z vojenských spolků, řekl ČTK mluvčí ČSOL Miloš Borovička.

Obě bitvy legionáři předvedli ke 100. výročí vzniku Československa, o který se právě oni výraznou měrou zasloužili. "Přálo nám počasí, bylo pod mrakem, a ne moc teplo, takže ve vlněných uniformách šlo vydržet," řekl Borovička. Několik nadšenců se účastnilo jen jedné ukázky, ale většina během odpoledne převlékla uniformy a zahrála si v obou.

Bitva o Kazaň v ruské občanské válce měla dvě dějství, legionáři předvedli obě. Na začátku srpna ji nejdříve úspěšně dobyli proti bolševikům, ovšem o měsíc později ji bolševici získali zpět. "Snažili jsme se návštěvníkům přiblížit tehdejší děj, aby pochopili, co se dělo. Při hájení Kazaně už byly české jednotky demoralizované, protože viděli, že obyvatelům je jedno, co se děje, chodí do divadla a oni umírají v zákopech. Takže se stáhli na uralskou frontu a pak jeli Transsibiřskou magistrálou na východ," řekl Borovička.

Při ukázce boje o pohraničí se připomínala mobilizace i důsledky mnichovské dohody a odstoupení pohraničí nacistickému Německu.

V obou představeních se objevila i dobová technika. V bitvě o Kazaň se objevilo obrněné auto, v bitvě o pohraničí obrněné auto a tančík.