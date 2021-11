Ve strašnickém krematoriu začalo poslední rozloučení s Miroslavem Žbirkou

Praha - Ve strašnickém krematoriu v Praze začalo dnes odpoledne poslední rozloučení se slovenským zpěvákem a skladatelem Miroslavem Žbirkou. Piety se účastní rodina, blízcí přátelé a pozvaní hosté, mezi nimi slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Veřejnost se kvůli platným proticovidovým opatřením může s hudebníkem rozloučit před obřadní síní, kde je umístěna kondolenční kniha. Obřad lze sledovat na projekci před krematoriem. Na místě je podle zpravodaje ČTK několik stovek lidí, řada z nich dorazila s bílými růžemi jako odkaz na Žbirkův hit Biely kvet.

Populární interpret zemřel na plicní onemocnění 10. listopadu, bylo mu 69 let. Rodák z Bratislavy, žijící dlouhá léta v Praze, byl oblíbený v obou zemích někdejšího Československa. Kromě Čaputové se přišli se Žbirkou rozloučit například slovenští hudebníci Jožo Ráž a Vašo Patejdl, frontman skupiny Olympic Petr Janda, slovenský režisér Juraj Jakubisko, hudebník Matěj Ruppert nebo herec Petr Rychlý. Už před obřadem zněly Žbirkovy hity.

Jeden z posledních zpěvákových koncertů moderoval letos v létě na festivalu Soundtrack v Poděbradech český zpěvák, bavič a moderátor Miloš Pokorný. "Vůbec mě nenapadlo, jak na tom (Žbirka) je. V zákulisí se zdálo, že není úplně ve formě, ale připisoval jsem to mimo jiné počasí," řekl dnes ČTK při vzpomínce na srpnový deštivý koncert Pokorný.

Zpěvák je známý jako autor melodických písní jako Atlantída, Nemoderný chalan, Katrin či Co bolí. Za dobu svého více než čtyřicetiletého působení na hudební scéně se proslavil jako sólový interpret písní, které si ale také sám skládal. Vydal přes tři desítky desek v Česku, na Slovensku a v Německu, koncertoval téměř po celém světě.

Žbirka se narodil 21. října 1952 v Bratislavě. Pocházel ze slovensko-britské rodiny, jeho celoživotní láskou byla slavná britská skupina The Beatles. Bez jejich vlivu by se možná zpívání a hraní na kytaru nikdy nevěnoval, jak připomínal v rozhovorech. Již koncem 60. let stál u zrodu bratislavské rockové skupiny Modus. Svůj první hit Zažni nahrál v roce 1977 a o čtyři roky později založil s Lacem Lučeničem skupinu Limit a vydal se na vlastní dráhu. V roce 1982 se stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhý, kdo dokázal porazit Karla Gotta.