Ve Strakonicích bude pochod odborářů na protest proti vládnímu balíčku

Strakonice - Ve Strakonicích bude dnes první letošní protestní akce odborářů v ČR namířená proti vládnímu konsolidačnímu balíčku. Půjdou z Volyňské ulice k městskému úřadu. Další protesty budou na konci června v Ostravě, Zlíně a Praze. Podle odborářů míří vládní konsolidační záměry proti zaměstnancům a důchodcům. Vyplývá to z informací odborářů. "Ten vládní balíček je namířený proti lidem. Nejen proti zaměstnancům," řekl ČTK zmocněnec KOVO za Jihočeský kraj Jan Janoušek.

Odboráři z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) chystají do prázdnin čtyři protestní akce proti vládnímu balíčku k ozdravení financí. Pokud se svými návrhy na jeho úpravu u vlády neuspějí, plánují další protest na září. Navrhují, aby debatu zástupců kabinetu, odborů a zaměstnavatelů o podobě konsolidačního balíčku moderoval prezident Petr Pavel. Novinářům to v pondělí řekl předák centrály Josef Středula. Odborové svazy ČMKOS balíček od počátku kritizují. Od poloviny května jsou ve stávkové pohotovosti.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden po jednání vládních politiků s odboráři řekl, že kabinet žádné zásadní změny v balíčku nechystá. Vláda by měla soubor desítek novel projednávat 28. června. Poté ho pošle do Sněmovny. Podle odborářů z ČMKOS míří vládní konsolidační záměry proti zaměstnancům a důchodcům. Výhrady mají hlavně ke změnám DPH, zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance či rušení daňových slev u zaměstnaneckých benefitů. ČMKOS přišla s vlastním návrhem 12 kroků. Mezi nimi je obnovení EET a zrušení daňových změn z posledních let. Přínos odboráři spočítali na 151,5 až 163,5 miliardy korun. Premiér Petr Fiala (ODS) už dřív řekl, že odborářské návrhy nejsou realistické a konsolidaci veřejných financí by nezajistily.