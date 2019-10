Ve Stockholmu bude vyhlášena Nobelova cena za chemii

Stockholm - Vyhlašování Nobelových cen bude dnes pokračovat ve Stockholmu oznámením držitele či držitelů letošního ocenění za chemii. Švédský Karolínský institut před polednem zveřejní jméno nebo jména až tří nových laureátů. Loni tuto cenu dostali Američané Frances Arnoldová a George Pearson Smith a Brit Gregory Winter za výzkum bílkovin.

Mezi vědci, jejichž jména se před vyhlášením ceny letos objevují, je Američan John Goodenough, který vyvinul lithiové baterie. Pokud by toto ocenění získal, stal by se ve věku 97 let nejstarším držitelem Nobelovy ceny v historii.

V letech 1901 až 2018 byla Nobelova cena za chemii udělena 110krát 180 vědcům, přičemž jediný z nich - britský biochemik Frederick Sanger - ji dostal dvakrát, v roce 1958 a 1980. Mezi držiteli této ceny je také český fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský, který ji obdržel v roce 1959 za objev a rozpracování analytické polarografické metody.

Ocenění dotované devíti miliony švédských korun (více než 21,4 milionu korun českých) bude tento týden oznámeno také za literaturu a mír. Příští pondělí bude vyhlášena Nobelova cena za ekonomii.

V pondělí se již veřejnost dozvěděla jména nových držitelů Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství: Američané William Kaelin a Gregg Semenza a Brit Peter Ratcliffe ji dostali za objev molekulárních mechanismů, jejichž prostřednictvím buňky vnímají dostupnou hladinu kyslíku a přizpůsobují se tomu. V úterý byli oznámeni laureáti Nobelovy ceny za fyziku Američan kanadského původu James Peebles a Švýcaři Michel Mayor a Didier Queloz za příspěvek k pochopení evoluce vesmíru.

Oficiálně budou ocenění jejich novým nositelům předána 10. prosince, v den výročí úmrtí zakladatele ceny a vynálezce dynamitu Alfreda Nobela. Slavnostní akt se jako každý rok odehraje ve Stockholmu; výjimkou je cena za mír, která je tradičně předávána v Oslu.