Ve stínu pandemie startuje druhý ročník Ligy národů

Praha - Ve čtvrtek odstartuje druhý ročník fotbalové Ligy národů a evropské reprezentace absolvují první utkání v letošním roce. Soutěž omezuje přetrvávající koronavirová pandemie a kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 nebudou na stadionech diváci.

Poslední mezistátní zápasy v Evropě se uskutečnily loni v listopadu, kvůli pandemii pak byly zrušeny další reprezentační termíny a letní Euro bylo posunuto na příští rok.

V Lize národů, která nahrazuje většinu přípravných utkání, je 55 mužstev rozděleno do čtyř výkonnostních lig. UEFA do čtyř skupin Lig A, B a C nově nasadila čtyři týmy místo původních tří, takže každou reprezentaci čeká šest zápasů oproti předloňským čtyřem. Toto rozšíření také zachránilo Německo a Chorvatsko od sestupu do Ligy B.

Základní fáze se odehraje v září, říjnu a listopadu. Nejlepší ze skupiny postoupí do vyšší ligy, naopak poslední tým sestoupí. Čtyři vítězové v Lize A projdou do Final Four a příští rok budou usilovat o celkové prvenství, které obhajuje Portugalsko.

Soutěž národním mužstvům také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Tentokrát budou ve hře dvě místa v play off o mistrovství světa 2022. Z klasické kvalifikace přímo projdou na šampionát jen vítězové skupin. Týmy na druhých místech budou hrát play off spolu s dvěma nejlepší celky z Ligy národů, které nepostoupí z kvalifikace. Dvoukolová baráž určí zbylé tři evropské účastníky turnaje v Kataru.

Hned ve čtvrtek se soutěž rozjede šlágrem Německo - Španělsko. Zářijový program v úterý uzavře repríza finále mistrovství světa 2018 mezí domácí Francií a Chorvatskem.

Nizozemsko po ochodu trenéra Ronalda Koemana do Barcelony v pátek přivítá Polsko a v pondělí rovněž doma změří síly s Itálií. "Azzurri" drží sérii 11 vítězství, jejich prvním testem v Lize národů bude Bosna a Hercegovina.

Anglie se v sobotu přestaví na Islandu. Soupeři se potkají poprvé od osmifinále evropského šampionátu 2016, ve kterém outsider nad Albionem senzačně zvítězil 2:1. Portugalsko v sobotu hraje s Chorvatskem a v úterý ve Švédsku.

Českou reprezentaci ve druhé skupině Ligy B čeká páteční federální derby na Slovensku a pondělní domácí duel se Skotskem. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ve skupině mají ještě Izrael, který do soutěže vstoupí ve Skotsku a poté hostí Slováky s českým koučem Pavlem Hapalem.

Přestože v evropských zemích platí různá omezení kvůli koronaviru a karanténní opatření, podle UEFA se všechna zářijová utkání až na jedno odehrají v původních destinacích. Výjimkou bude čtvrteční duel Moldavsko - Kosovo, který se z politických důvodů uskuteční v Parmě. Moldavská vláda totiž Kosovo neuznává jako samostatný stát.

Mužstva budou pravidelně testována na koronavirus. UEFA dovolí zápasy odehrát podle plánu, když budou mít domácí i hosté k dispozici alespoň 13 zdravých hráčů. Kvůli nákaze covidem-19 bude například Francii chybět záložník Paul Pogba.

Pokud nějaká strana bude označena za viníka toho, že duel nebude možné sehrát, hrozí jí kontumace 0:3, jak se stalo v nedávných předkolech Ligy mistrů a Evropské ligy.