Ve státě New York za 24 hodin stoupl počet mrtvých o čtvrtinu

Armádní nemocniční loď USNS Comfort připlula 30. března 2020 do New Yorku. V pozadí jsou mrakodrapy na Manhattanu.

Armádní nemocniční loď USNS Comfort připlula 30. března 2020 do New Yorku. V pozadí jsou mrakodrapy na Manhattanu. ČTK/AP/Seth Wenig

Washington - V americkém státě New York, který je epicentrem současné pandemie v USA, se k dnešnímu dni nakazilo koronavirem 75.795 lidí, což je o 9000 víc než pondělí. Na tiskové konferenci to dnes oznámil guvernér státu Andrew Cuomo. Počet mrtvých stoupl o čtvrtinu na 1550. Podle propočtů agentury Reuters se USA v počtu úmrtí zařadily na třetí místo před Čínu a za Itálii a Španělsko. Počet nakažených koronavirem překonal celosvětově hranici 800.000, uvádí americká Univerzita Johnse Hopkinse. Obětí nemoci COVID-19 je téměř 40.000.

"Virus je mocnější a nebezpečnější, než jsme čekali. Stále se šplháme na vrchol hory, hlavní bitva se odehraje právě tam," varoval Cuomo občany. Ve městě New York bylo evidováno 914 mrtvých, mezi nimi je poprvé i osoba mladší 18 let. Bližší informace úřady neoznámily. Mezi nakaženými je mimo jiné prominentní moderátor televize CNN Chris Cuomo, mladší bratr newyorského guvernéra.

List The New York Times (NYT) napsal, že americká bilance nemoci COVID-19 se od čtvrtka ztrojnásobila, přičemž převýšila počet lidí zabitých při teroristických útocích z 11. září 2001.

Podle propočtu Reuters počet obětí nákazy koronavirem dosáhl dnes v USA 3393. Podle agentury AP je mrtvých už přes 3500. Databáze univerzity Johnse Hopkinse zatím takové údaje nepotvrzuje, podle ní podlehlo nákaze v USA 3415 lidí. Nakažených bylo podle Reuters zaznamenáno přes 163.000, podle univerzitních dat téměř 166.000.

Spojené státy mají nejvíce potvrzených případů nákazy na světě a odhaduje se, že počty budou nadále stoupat v důsledku širšího testování pacientů. Po celé zemi vznikají polní nemocnice v očekávání největšího náporu nemocných, který zřejmě teprve přijde. Nemocniční stany vyrostly i v newyorském Central Parku, do New Yorku také připlula armádní nemocniční loď USNS Comfort, která může poskytnout útočiště až 2500 nemocným.

"Všude je to válečná zóna," shrnul situaci pro NYT nejmenovaný zdravotnický záchranář. Jeho kolega Anthony Almojera uvedl, že poprvé po 17 letech u krizových složek v práci plakal. "Jsem vyděšený," popsal své pocity další zdravotník Phil Suarez, který v New Yorku jako záchranář pracuje 26 let.

Prezident Donald Trump v pondělí v Bílém domě uvedl, že "náročné časy" čekají Spojené státy i v nadcházejících 30 dnech. Test na koronavirus už podle něj podstoupilo více než milion Američanů, což je, jak připomíná Reuters, méně než tři procenta celkové populace USA. Ačkoli země v uplynulých dnech zvýšila svou testovací kapacitu, v poměru k počtu obyvatel se zde stále testuje méně než v Itálii či Jižní Koreji.

Hlavní expert vlády na infekční onemocnění Anthony Fauci uvedl, že očekává druhou vlnu koronaviru na podzim. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy na ni budou tou dobou lépe připraveny.