Ve stanici metra A Jiřího z Poděbrad začala kompletní rekonstrukce

Praha - Ve stanici pražského metra A Jiřího z Poděbrad dnes začala kompletní rekonstrukce, při které vzniknou nové výtahy pro vozíčkáře a rodiče s kočárky, dopravní podnik (DPP) vymění eskalátory a opraveny budou průsaky a další části stanice. Oprava potrvá přes dva roky a od ledna 2023 bude stanice na deset měsíců zcela uzavřená. Novinářům to řekli náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) a generální ředitel DPP Petr Witowski. Oprava vyjde podnik na 1,29 miliardy korun a skončí v únoru 2024. Stanice Jiřího z Poděbrad bude 47. bezbariérovou stanicí z celkem 61.

"Oprava stanice Jiřího z Poděbrad je v rámci oprav dopravní infrastruktury v metru letos největší investiční projekt. Na základě dohody s Prahou 3 a DPP jsme tři různé akce spojili do jedné, sice větší a delší, ale uděláme vše najednou - postavíme nové výtahy, vyměníme eskalátory a opravíme stanici a její vestibul. Je to nejpřijatelnější verze pro všechny strany," řekl Scheinherr.

Dělníci dnes začali v parku vedle kostela podél Vinohradské třídy sbírat ornici a předali stavební firmě staveniště. "Dneska začínáme a všechny ty práce, které budou probíhat na bezbariérovosti, to jsou práce, které budou veřejnosti více méně skryty. Omezení na povrchu budou, ale významná část rekonstrukce stanice se odehraje v zázemí," řekl Witowski. Po odvozu první vrstvy zeminy se na místo vydají archeologové.

Podnik zahájí opravu právě stavbou nových výtahů pro bezbariérový vstup do stanice. Cestujícím budou sloužit dvě dvojice výtahů. Prvními se vyvezou z nástupiště k přestupní chodbě a odtud dalšími výtahy vyjedou na povrch ve Vinohradské ulici na úrovni tramvajové zastávky. Propojovací chodba mezi výtahy bude 60 metrů dlouhá. Většina prací se uskuteční za provozu, který bude přerušen pouze při proražení stropu stanice.

Dělníci rovněž zrekonstruují či vyměnění rozvody a osvětlení, odstraní průsaky, vymění vzduchotechniku a opraví poškozené části obkladů a dlažby. Proveden bude také geotechnický monitoring raženého díla, tedy sledování podloží, a bude zjištěn stav budov, sítí a objektů souvisejících se stavbou.

Poslední fází oprav bude výměna eskalátorů. Vzhledem k tomu, že stanice má pouze jeden výstup, bude na deset měsíců uzavřená a vlaky jí budou od ledna 2023 projíždět. Prorážka stropu stanice kvůli výtahům a výměna pojízdných schodů budou prováděny souběžně.

Podnik se chystá na opravy dalších stanic. Na trase A to jsou například Flora, Hradčanská nebo Želivského. Nyní opravuje vestibul a vyměňuje eskalátory ve stanici metra B Anděl ve výstupu směrem Na Knížecí, kde mohou cestující vystupovat pouze směrem ke křižovatce u Anděla. V uplynulých letech byly opravené například stanice metra B Jinonice a na trase C Opatov. DPP průběžně také vyměňuje pražce na lince C nebo modernizuje zabezpečovací zařízení.

DPP je největší městskou firmou, která provozuje metro, tramvaje, autobusy nebo lanovku. Zaměstnává zhruba 11.000 lidí. Město financuje fungování podniku prostřednictvím tzv. kompenzací. Loni bylo z rozpočtu města určeno pro DPP 14,6 miliardy korun a v letošním roce 15,3 miliardy korun.