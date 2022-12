Ve stanici Kubova Huť dostávali lidé razítka jako Do Nového roku pod parou

Kubova Huť (Prachaticko ) - V šumavské stanici Kubova Huť, která je nejvýše položenou železniční stanicí v ČR, dostávali dnes lidé zábavná železniční razítka. Byly na nich nápisy jako Do Nového roku pod parou či All You Need is Train (Vše, co potřebuješ, je vlak). Silvestrovská akce, kterou přichystal Stifterův pošumavský železniční spolek, přilákala stovky lidí. V letech před koronakrizí vypravoval spolek z Vimperka i zvláštní vlaky s kostýmovanými postavami, letos na ně nesehnal vozy ani dost ochotníků, řekl ČTK místopředseda spolku Roman Kozák.

"Naším dnešním úkolem je dohlížet na to, aby lidé mávali vlakům. Hlídáme, aby se do kolejí nedostal jízdní neřád, a obsluhujeme ctěné zákaznictvo, především speciálními razítky. V mnoha případech ctěných zákaznic je vyložená škoda dávat razítka pouze na pohlednice," řekl Kozák v narážce na razítkování z filmu Ostře sledované vlaky. Ve sbírkách má spolek skoro 450 razítek, na dnešek vybral nápisy Silvestrovský výstup na Boubín, Kubova Huť - Na střechu českých železnic nebo Šumava - kde vlaky dávají dobrou noc.

Lidé se dnes také fotili s "nádražáky" v historických uniformách. Členové spolku je sbírají a nechávají si šít repliky. "Klasika jsou 20. a 30. léta masarykovské republiky, kdy ČSD jezdily obrazně i doslova plnou parou. Já mám na sobě 60. léta, styl Alois Nebel. Tamhle visí úžasný originál z roku 1930, přednostenský mantl, který vyrobilo legionářské družstvo v Brně," řekl Kozák.

Na nádraží v Kubově Huti byla dnes úřadovna vlakové pošty, ve Vimperku otevřel spolek depozitář, v bývalém železničním skladišti. Ve stálé volarské expozici spolku najdou lidé repliku historické uniformy výpravčího model 1932 s červenou prvorepublikovou čepicí, ukázku historické pokladny, fotografie, razítka, lucerny či jízdenky z kartonu. "Jsou tam relikvie, které už zmizely: dnes už průvodčí nemá kleštičky, kterými dělával dírku do jízdenky," řekl Kozák.

Členové spolku ale kleštičky jednou ročně používali: štípali s nimi lístky, které si nechávali tisknout právě pro silvestrovské jízdy z Vimperka do Kubovy Huti. Letos tam prodávali pohledy, kalendáře nebo knihy včetně letošní novinky Zpožděné pohádky ze šumavských lokálek.

Do nejvýše položené stanice v ČR Kubovy Hutě ve výšce 995 metrů nad mořem jezdila na silvestra až do roku 2019 souprava šesti vozů, která měla vpředu i vzadu motorovou lokomotivu, neboť ve stanici se nedá otáčet. Letos zvláštní vlaky nevyjely, dopravce GW Train Regio ale posílil pravidelné spoje. "Po těch dvou letech covidového útlumu se prostě nepovedlo nastartovat to, co fungovalo 20 let. Nejsou lidé, vlaky, peníze," řekl Kozák. Spolek se ale bude snažit, aby příští rok kostýmované vlaky opět 31. prosince vyjely.

Silvestrovský vlak jel poprvé v roce 2000, kdy spolek slavil v létě výročí železnice Vimperk - Lenora, a zbyla část peněz, jež bylo třeba do prosince vyčerpat. Vlak dříve táhla i parní lokomotiva a zařazen byl jídelní vůz. Lidé tak za 20 let silvestrovských jízd potkali postavy inspirované piráty, Divokým západem, pohádkami, hororem, přenesli se do středověku. Při výročí 100 let republiky chodili vlakem Masaryk i Lada. Akce lákaly kolem 3000 lidí, dnes jich prvním vlakem z Vimperka dojela asi stovka. Na sjezdovce s technickým sněhem dnes děti sáňkovaly, bobovaly a lyžovaly.

Spolek funguje od roku 1991, má kolem 15 kmenových členů. Na květen 2023 chystá oslavy 130 let provozu na trati Vimperk - Strakonice. Nabídne parní vlaky, automobilové i cyklistické veterány, hasičskou techniku, drezínu či kostýmy.