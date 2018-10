Praha - Ve volebním štábu České pirátské strany na lodi Cargo Gallery, která kotví u pražské Smíchovské náplavky, zatím panuje klid. Předseda strany Ivan Bartoš do něj spolu s místopředsedkyní Olgou Richterovou symbolicky připluli po Vltavě na malé loďce krátce před 14:00. Možné výsledky voleb Bartoš zatím příliš komentovat nechtěl. Hnutí ANO svůj hlavní volební štáb umístilo do pátého patra pražského obchodního domu Kotva. Na výsledky zde čekají asi čtyři desítky novinářů.

"Ještě není druhá hodina, makali jsme v kampani rok a já doufám, že se to zúročí. Jsem optimistický a uvidíme, jak bude probíhat sčítání," řekl. Později na tiskové konferenci poděkoval všem kandidátům strany, ale i dobrovolníkům, kteří se na kampani podíleli. "Pirátská strana se po volbách do Sněmovny dále rozrůstala a výsledkem je 3000 kandidátů v komunálních volbách po celé České republice. Máme ambici a i průzkumy ukazují, že výrazně uspějeme v Praze a popereme se o místo pražského primátora, ale důležité je pro nás obhájit třeba Mariánské lázně a dobře se vedeme už teď třeba v Brně nebo v Ostravě," řekl Bartoš.

Volební štáb Pirátů:

Pirátský štáb má tři patra. Na vrchní palubě je několik židlí a stolů, kam si mohou lidé sednout, ve středí části je prostor pro novináře a na spodní palubě jsou promítány výsledky voleb, je zde i prostor pro tiskové konference.

Většina kandidátů do štábu teprve dorazí. Ti, co kandidovali v místních volbách, totiž sledují výsledky spolu s rodinami a dobrovolníky, kteří je podporovali, řekla Richterová. Očekává se, že přijdou okolo 17:00.

Pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib ČTK řekl, že prioritou je pro něj pořádek ve městském majetku. "To znamená nějaký veřejný seznam městských nemovitostí, který bude k dispozici pro všechny, co by si třeba chtěli pronajmout nějakou nemovitost v majetku města. Tak aby z něj bylo jasné, zdali ta nemovitost je už pronajatá, do kdy, komu, za kolik. To si myslím, že je první věc, které je potřeba se věnovat," řekl Hřib.

Vyjednávací tým Pirátů bude podle něj jmenován v neděli "za pět minut dvanáct", tedy v 11:55. "Pak začneme vyjednávat s ostatními stranami," dodal. Už před volbami Piráti vyloučili spolupráci s SPD a KSČM. "Považujeme je za extremistické. Jinak budeme vyjednávat se všemi demokratickými stranami a půjde o průnik programů, u kterého samozřejmě víme, že u některých budeme hledat jen stěží. Mám tím na mysli třeba ODS nebo ANO, kteří například ve Sněmovně vytrvale blokují zrušení výjimky pro ČEZ z registru smluv," vysvětlil Hřib. Chce, aby v radě Prahy zasedli lidé, kteří jsou bezúhonní a kompetentní a zároveň budou ochotní se Praze věnovat naplno.

Minimum, které by ve volbách považoval za úspěch, je podle Hřiba situace, kdy Piráti zabrání vzniku koalice ANO a ODS. "Maximem bude, když budou mít Piráti svého primátora v Praze," doplnil Hřib.

Do volebního štábu ANO přišly asi čtyři desítky novinářů

Hnutí ANO svůj hlavní volební štáb umístilo do pátého patra pražského obchodního domu Kotva. Sledovat úspěch hnutí premiéra Andreje Babiše, jehož cílem je vyhrát boj o pražský magistrát, přišly asi čtyři desítky novinářů. Příchod prvních politických představitelů ANO se očekává po 15:00, řekla ČTK mluvčí ANO Lucie Kubovičová. Předseda Babiš by se měl dostavit zhruba mezi 16:00 a 17:00.

Novináři na jejich příchod čekají v prostoru, který je oddělen od samotného sídla štábu. První zástupci médií do Kotvy přicházeli výrazně dříve než ve 14:00, na kdy bylo vyhlášeno oficiální otevření štábu. Hnutí jim připravilo drobné občerstvení.

Volební štáb ANO:

Hamáček očekává slabší výsledek voleb do Senátu než před 6 lety

Předseda ČSSD Jan Hamáček dnes neočekává "oranžové cunami" jako v senátních volbách před šesti lety, kdy ČSSD vyhrála se ziskem 13 senátních křesel. Předpokládá, že strana bude nejsilnější na Moravě. "ČSSD to v Praze vždy měla těžší," řekl po příchodu novinářům v Lidovém domě, kde sociální demokraté čekají na výsledek senátních a obecních voleb. V sídle ČSSD zatím převládá klidná nálada, ani zájem novinářů není tak velký, jako v minulých letech.

Volební štáb ČSSD:

"Kdyby do druhého kola (senátních voleb postoupilo šest našich kandidátů, nebyl by to špatný výsledek," řekl Hamáček. Podle něj ČSSD bude ráda za každý získaný senátní mandát. Užší vedení strany podle něj už jednalo o tom, jak by mohla ČSSD pomoci svým postupujícím kandidátům, Hamáček zmínil možnou účast členů vlády na mítincích před druhým kolem.

Předseda ČSSD nechtěl spekulovat o tom, zda může volební výsledek vyvolat tlak na personální změny ve vedení strany. Podle něj o tom rozhodne sjezd v březnu příštího roku. Uvedl však, že rozhodnutí vstoupit do vlády s ANO bylo podle něj správné a že zatím převažují pozitiva. "Kdybychom nebyli ve vládě, sociální demokracie by vůbec nebyla vidět, nemohli bychom prezentovat svá témata," řekl.

Místopředsedkyně ČSSD Jana Fialová novinářům řekla, že komunální politika je především o tvářích a lidé si vybírají své politiky podle toho, jak je znají. "Jsme si vědomi některých chyb a podle toho asi bude vypadat vysvědčení, které nám voliči vystaví," uvedla. Věří, že ČSSD bude úspěšná na Vysočině, v Pardubickém a Jihočeském kraji. V Praze to podle ní bude hodně těžké.

"Na jaře nás čeká volební sjezd, na kterém pravděpodobně celé vedení složí mandáty a předseda a místopředsedové se budou volit znovu. Ukáže se, jak vedení bylo či nebylo úspěšné," sdělila Fialová.

V odpoledních hodinách se vedení ČSSD sejde na jednání politického grémia, aby mohlo společně sledovat výsledky voleb.

Lidovci chodí komentovat výsledky do suterénu paláce Charitas

Lidovci čekají na výsledky komunálních a senátních voleb tradičně v pražském paláci Charitas, který stojí na Karlově náměstí. Tentokrát však pro zástupce médií vyčlenili pouze malý sál v suterénu, takže prostory pro zhruba tři desítky novinářů z 15 redakcí jsou spíše stísněné a skromné. Naladění zástupců strany, kteří mezi zástupce médií chodí z horních prostor budovy, však stísněné není. Prozatím převládá očekávání a optimismus.

Mezi novináře už přišel předseda strany Pavel Bělobrádek, který očekává, že lidovci obhájí tři senátorská místa a "přidají nějaká navíc". KDU-ČSL se netají ambicí stát se nejsilnějším klubem v horní komoře Parlamentu. Do voleb šli s heslem "Senát jim nedáme".

První místopředseda strany Jan Bartošek přiznal, že čekání na výsledky je "velký adrenalin" a "velké dobrodružství". Připomněl, že lidovci v minulých komunálních volbách získali vůbec nejvíce zastupitelských křesel - přes 4000. "Předpokládám, že toto vítězství obhájíme," podotkl.

Štáb TOP 09 v malostranském paláci zatím obývají hlavně novináři

Ve štábu TOP 09 ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně byl více než hodinu po uzavření volebních místností klid. Většinu hostů v honosných historických prostorách paláce patřícím řádu Maltézských rytířů tvoří novináři a lidé z PR či dalších agentur, z politiků přihlíží televiznímu vysílání několik zastupitelů městských částí obhajujících své posty. Do štábu dorazil kandidát na senátora za obvod Praha 8 Pavel Dungl nebo místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

TOP 09 v Praze kandiduje společně se STAN a KDU-ČSL. Do případné koalice na magistrátu zástupci Spojených sil pro Prahu nechtějí jít s hnutím ANO. Předseda TOP 09 a lídr kandidátky Jiří Pospíšil na konci kampaně za úspěch ve volbách do zastupitelstva hlavního města označil jakýkoliv výsledek nad 15 procent hlasů.

Strategii povolebního vyjednávání Spojené síly pro Prahu podle Pospíšila ještě nemají, stanovit ji chtějí dnes po skončení voleb. Ve vyjednávacím týmu budou mít své zástupce jak TOP 09, tak rovněž STAN a KDU-ČSL. Koalice spolupracuje s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla. Pospíšil dříve odmítl, že by společné kandidatury znamenaly slabost. "Kdo se nespojuje, nahrává oligarchům," řekl.

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg před volbami řekl, že ty letošní zdaleka přesahují důležitost běžných komunálních voleb. "Tím, že došlo k soustředění moci u hnutí ANO a jednoho člověka premiéra (Andreje Babiše), se tyto volby jeví jako první zkouška, jestli občané s pozvolnou proměnou v autoritářský režim souhlasí," uvedl Schwarzenberg.

Palác na Velkopřevorském náměstí se zahradou, již z jedné strany ohrazuje slavná Lennonova zeď, je spojený s kostelem Panny Marie pod řetězem. Palác stojí na románských základech, neboť na jeho místě zřejmě již ve druhé polovině 12. století stával dům, jejž kníže Vladislav I. věnoval řádu johanitů, pozdějšímu Řádu maltézských rytířů. Maltézští rytíři areál získali zpět v restitucích po roce 1990.

V sídle ODS je řada novinářů, Fiala má přijít kolem 16:30

V sídle ODS v Truhlářské ulici byla kolem 15:30 poklidná atmosféra, byla tam již řada novinářů. Z členů grémia dorazila zatím místopředsedkyně Alexandra Udženija či kandidát na pražského primátora Bohuslav Svoboda. V senátních a komunálních volbách očekávají lepší výsledek než před čtyřmi lety. Předseda strany Petr Fiala by měl dorazit zhruba mezi 16:30 a 17:00.

Fiala již v pátek uvedl, že chce, aby jeho strana posílila hlavně ve větších městech. Svoboda dnes při svém příchodu nechtěl odhadovat, kolik procent strana dostane. Věří ale ve své vítězství v Praze. Novinářům řekl, že ODS je dnes jiná než před čtyřmi roky, kdy ve volbách hodně ztratila kvůli svým problémům. "V tuto chvíli si myslíme, že už jsme ze nimi, že jsme nová ODS a chtěli bychom, aby ty volby ukázaly, že skutečně jsme," řekl. Občanští demokraté se spolu s Piráty v průzkumech dlouhodobě umísťovali na druhém a třetím místě za vládním hnutí ANO, přičemž ANO mělo největší šanci obhájit vítězství v Brně a Ostravě.