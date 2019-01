Oberhof (Německo) - Ve sprintu biatlonistek v Oberhofu byla z Češek nejlepší Eva Puskarčíková, která dvanáctým místem zaznamenala svůj nejlepší výsledek v sezoně. Bodovala ještě Markéta Davidová na 19. příčce. V oblíbeném německém středisku selhala Veronika Vítková, kterou tři střelecké chyby a podprůměrný běh srazily na 63. místo. Z premiérového vítězství ve Světovém poháru se radovala Italka Lisa Vittozziová.

Puskarčíková vyrážela na trať jako třetí od konce ze 101 biatlonistek. "Bála se toho, že dlouho čekala na start, ale zvládla to perfektně," řekl České televizi asistent trenéra ženského týmu Jiří Holubec. Puskarčíková byla bezchybná na střelnici a postupně zrychlovala na trati, díky čemuž se poprvé v sezoně dostala do první dvacítky. Dvanáctým místem si výrazně vylepšila dosavadní sezonní maximum, kterým bylo 22. místo ze sprintu v Pokljuce.

Davidová si zkomplikovala situaci dvěma chybami vleže. Vestoje ale střílela přesně a v závěrečném běžeckém kole předstihla i první dvě ženy celkového pořadí SP Dorotheu Wiererovou a Paulinu Fialkovou, které udělaly rovněž dvě chyby. Celkově měla šestý běžecký čas se ztrátou pouhých 16 sekund na nejrychlejší Denise Herrmannovou z Německa. Příjemně ji to překvapilo. "Mně přišlo, že jsem dneska hrozně ztrácela ve sjezdech, protože jsem vůbec nebyla schopná zůstat v tom vajíčku tak, jak bych měla," komentovala svůj výkon na trati.

Na loňské třetí místo z Oberhofu nenavázala Vítková, která se ani nedostala do sobotního stíhacího závodu. "Když už jsem se cítila líp na trati, tak jsem to strašně pokazila na střelnici. Se třema se úplně nedá závodit. Myslím, že podmínky dnes na střelnici byly ideální, tam to chtělo opravdu nulovat," řekla ke svému vystoupení. Až 81. příčku obsadila zbývající česká reprezentantka Lucie Charvátová.

Vittozziová byla ve Světovém poháru čtyřikrát na stupních vítězů, ale dnes poprvé vystoupila na nejvyšší stupeň. Druhou Francouzku Anais Chevalierovou za sebou nechala o 5,3 sekundy. Třetí příčku obsadila olympijská vítězka z vytrvalostního závodu Hanna Öbergová ze Švédska.

Vedle Wiererové a Pauliny Fialkové se nedařilo ani další favoritce Kaise Mäkäräinenové. Obhájkyně vítězství ve Světovém poháru skončila se čtyřmi chybami na 44. místě.

V pátek se od 14:30 uskuteční v Oberhofu sprint mužů.

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Vittozziová (It.) 22:34,6 min. (0 trest. okruhů), 2. Chevalierová (Fr.) -5,3 (0), 3. Öbergová (Švéd.) -15,0 (0), 4. Röiselandová (Nor.) -18,1 (1), 5. Krjuková (Běl.) -21,6 (0), 6. Vita Semerenková (Ukr.) -29,1 (0), 7. Kuzminová (SR) -30,3 (2), 8. Bescondová -30,7 (1), 9. Aymonierová (obě Fr.) -35,4 (1), 10. Dunkleeová (USA) -40,8 (1), ...12. Puskarčíková -48,8 (0), 19. Davidová -1:00,5 (2), 63. Vítková -2:21,9 (3), 81. Charvátová (všechny ČR) -2:51,4 (3).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 26 závodů): 1. Wiererová (It.) 398, 2. P. Fialková (SR) 365, 3. Vittozziová 336, 4. Chevalierová 281, 5. Röiselandová 280, 6. Kuzminová 273, ...37. Puskarčíková 81, 39. Davidová 79, 45. Vítková 69, 62. Charvátová 19, 71. Jislová (ČR) 10.