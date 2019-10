Ve sporu o Slovanskou epopej chce soud doplnit důkazy

Praha - Ve sporu o Slovanskou epopej Alfonse Muchy chce Obvodní soud pro Prahu 1 doplnit dokazování. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí soudu Alena Novotná. Soud měl o žalobě malířova příbuzného Johna Muchy původně rozhodnout dnes odpoledne, jednání bylo ale odročeno na 8. ledna.

S obrazy disponuje hlavní město Praha, Mucha v žalobě tvrdí, že se vlastníkem cyklu obrazů nikdy nestala. Město podle žaloby nesplnilo autorovu podmínku, aby pro plátna zbudovalo samostatné výstavní prostory.

Muchův právník František Vyskočil minulý týden navrhl, aby soud určil vlastnictví nejen k datu úmrtí Muchovy ženy Marie, ale i úmrtí malíře samotného. "Žalobce při minulém jednání změnil žalobu, bude nutno doplnit dokazování, další jednání je 8. ledna 2020," vysvětlila dnes Novotná, proč bylo dnešní jednání odročeno.

Podle Muchovy žaloby je podmínka zbudování výstavních prostor, ke které se město zavázalo, nadále platná. Zástupce Prahy ale tvrdí, že nejde o právní závazek, který by darování obrazů podmiňoval.

Obvodní soud se žalobou začal zabývat v lednu 2017. Tehdy ji zamítl, rozhodnutí potvrdil i odvolací senát. Nejvyšší soud ale loni v květnu rozsudky zrušil. Napodruhé začal soud žalobu řešit loni v listopadu. Obě strany tehdy uvedly, že se nebrání jednání o smírném řešení. Mucha minulý týden upozornil, že jednání i přes soudní spor dále pokračují.

Rada hlavního města v pondělí schválila, že Slovanská epopej nejméně na pět let poputuje na zámek v Moravském Krumlově, kde zůstane do doby, než pro něj bude mít Praha vlastní budovu. Rozhodnutí musí ještě potvrdit zastupitelstvo. Praha zatím stále nemá jasno, kde vybuduje vlastní sál pro umístění obrazů, zvažuje víc možností. Podle Muchy by bylo vhodné využít pozemek vedle Lapidária na Výstavišti, na němž by mohla být postavena nová budova.